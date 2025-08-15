Báo Thái Lan "ghen tỵ" với hình ảnh diễn ra tại Việt Nam

Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 đang diễn ra tại Việt Nam đã thu hút sự chú ý lớn từ báo chí Thái Lan, với những nhận xét tích cực về chất lượng tổ chức, phương tiện truyền thông, cũng như sức hấp dẫn của giải đấu.

Cụ thể, tờ Siam Sport nổi tiếng đã ca ngợi trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào ngày 12 tháng 8, thu hút được 25.000 khán giả, một con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu. Những hình ảnh từ sân Lạch Tray, Hải Phòng minh chứng cho sự gia tăng đáng kể của lượng khán giả ủng hộ bóng đá nữ Đông Nam Á, một sự kiện mà trước đây chỉ có vài trăm người tham dự.

"Một trong những trận đấu có sức hút nhất từ trước đến nay của bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á" - tờ Siam Sport bình luận về số lượng khán giả dự khán trận Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan tại bảng A hôm 12/8 vừa rồi.

Trong vòng bán kết, bốn đội tuyển mạnh nhất hiện tại đã tham gia, gồm chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và U23 Australia. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam, với ba lần vô địch, và U23 Australia, đội bóng đang ở lần thứ hai tham dự, được đặt nhiều kỳ vọng (20h00 ngày 16/8). Cùng ngày, đội từng 4 lần vô địch Thái Lan sẽ đối đầu với Myanmar (16h00).

Theo tờ Thairath, sự cạnh tranh trong vòng bán kết càng trở nên hấp dẫn khi Philippines, đội Đương kim vô địch, đã bất ngờ dừng bước ở vòng bảng. Hai trận đấu bán kết hứa hẹn mang lại không khí cuồng nhiệt và đầy cảm xúc cho người hâm mộ.

Sự chuyên nghiệp và quy mô tổ chức của giải đấu đã để lại ấn tượng mạnh mẽ không chỉ cho người hâm mộ địa phương mà còn cho cả báo chí quốc tế, khiến nhiều người Thái phải "ghen tỵ".