Báo Thái Lan đăng tải thông tin đáng lo cho Bích Tuyền và tuyển Việt Nam trước giải đấu lớn

Cụ thể, mới đây, hãng truyền thông Thai Post của Thái Lan đã đăng một bài viết có tiêu đề: “Thái Lan sẵn sàng xét nghiệm nhiễm sắc thể nếu Việt Nam cử Nguyễn Thị Bích Tuyền đi thi đấu SEA Games”.

Theo bài viết này, ban tổ chức SEA Games 33 rất có thể sẽ tiến hành xét nghiệm nhiễm sắc thể với những nội dung dễ gây tranh cãi, như quyền anh nữ, bóng chuyền nữ… Theo kế hoạch, nước chủ nhà sẽ kiểm tra một cách nghiêm ngặt hơn so với các kỳ SEA Games trước đây.

Về vấn đề này, Tổng cục trưởng Tổng cục thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee, cho biết quá trình kiểm tra phụ thuộc vào loại hình thể thao và bối cảnh quản lý của các liên đoàn thể thao khác nhau, vì mỗi môn thể thao có luật lệ khác nhau. Một số môn thể thao được coi là “nhạy cảm” hơn, chẳng hạn như các môn đối kháng, trong đó thể lực đóng vai trò quyết định đến kết quả thắng thua.

Tổng cục trưởng Kongsak Yodmanee thông báo: “Đối với SEA Games lần này, chúng tôi đã giao cho tất cả các hiệp hội thể thao giám sát các vấn đề kỹ thuật. Tổng cục Thể thao Thái Lan chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ. Tuy nhiên, nếu một môn thể thao cần được kiểm tra, chúng tôi phải kiểm tra”.

Bích Tuyền có thể phải kiểm tra nhiễm sắc thể nếu dự SEA Games 33.

Trang Thai Post nhắc tới Bích Tuyền của đội bóng chuyền nữ Việt Nam:

“Nếu đội tuyển bóng chuyền Việt Nam quyết định không cử Nguyễn Thị Bích Tuyền, tham dự Giải vô địch thế giới vì lo ngại bị FIVB kiểm tra nhiễm sắc thể, mà thay vào đó chọn cử cô ấy tham dự SEA Games, cô ấy vẫn sẽ có thể được kiểm tra. Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) đã xác nhận rằng nếu cần thiết phải kiểm tra, thì phải thực hiện. Các vận động viên không thể tránh khỏi việc này”.

Trong ngày 19/8, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra thông báo rằng Bích Tuyền sẽ không dự giải thế giới tại Thái Lan vì lý do cá nhân. Sau đó, bản thân Bích Tuyền cũng lên tiếng, giải thích về quyết định của mình.

“Lý do Tuyền đưa ra quyết định này không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của vận động viên. Với Tuyền, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Tuyền cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các vận động viên. Tuyền tin rằng mọi vận động viên đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng.

Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Tuyền đã quyết định rút lui. Tuyền sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai”.

Hiện chưa rõ Bích Tuyền liệu có cần kiểm tra nhiễm sắc thể nếu tham dự SEA Games 33 hay không. Song, những thông tin mà trang báo Thái Lan vừa đăng tải, có thể gây ảnh hưởng tới tâm lý của Bích Tuyền cũng như với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games.

Trong quá khứ, Bích Tuyền từng chứng minh giới tính tại SEA Games 2022 sau khi khán giả Malaysia bày tỏ sự phản đối.

Tờ Mania Times của Hàn Quốc cũng từng xác nhận rằng Bích Tuyền đã hoàn thành các thủ tục xác minh giới tính cần thiết cho Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc (KOVO).