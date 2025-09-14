Báo Thái Lan bất ngờ loan tin tuyển Việt Nam có thể bị cấm thi đấu quốc tế

Cụ thể, hãng truyền thông Thai PBS của Thái Lan ngày 14/9 đã đăng một bài viết rất bất ngờ với tiêu đề: “Bóng chuyền Việt Nam có nguy cơ bị cấm thi đấu dài hạn vì xét nghiệm giới tính”. Theo bài viết này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể sẽ gặp rắc rối và đối diện với án cấm thi đấu quốc tế sau sự cố với VĐV Đặng Thị Hồng.

Trang Thai PBS viết: “Sau khi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tuyên bố lệnh cấm đối với VĐV Đặng Thị Hồng, được người hâm mộ bóng chuyền Thái Lan quan tâm, sau khi không vượt qua bài kiểm tra giới tính tại Giải vô địch U21 thế giới, có khả năng lan sang Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đối diện nguy cơ bị phạt cấm thi đấu 2 năm. Chúng ta cũng cần theo dõi yêu cầu kiểm tra giới tính đối với Nguyễn Thị Bích Tuyền, người liên tục có dấu hiệu đáng ngờ”.

Trang Thai PBS loan tin bóng chuyền nữ Việt Nam có thể bị cấm thi đấu quốc tế.

Trong khi đó, trang TrueID của Thái Lan cũng đăng một bài viết nói về bóng chuyền Việt Nam, cho rằng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cần siết chặt công tác xét nghiệm giới tính trong thời gian tới.

“Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã cấm Đặng Thị Hồng thi đấu trọn đời vì không đáp ứng được yêu cầu về giới tính của Liên đoàn bóng chuyền quốc tế.

Đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam giải thích, một trong những lo ngại của các chuyên gia là vấn đề giới tính của các cầu thủ đã được nêu ra. Có thể có những cầu thủ bị nghi ngờ có vấn đề về giới tính khi tham gia các giải đấu dành cho nữ. Đây là vấn đề nhạy cảm.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vẫn cho phép các cầu thủ tham dự vòng 2 Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia Việt Nam 2025, do quy chế thi đấu giải năm 2025 đã được ban hành từ đầu năm nay và không yêu cầu xét nghiệm. Song, từ năm 2026 trở đi, việc xét nghiệm sẽ được thực hiện nếu có bất kỳ trường hợp nghi ngờ nào.

Đối với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, dự kiến nếu một cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và bị nghi ngờ, huấn luyện viên có thể yêu cầu xét nghiệm giới tính bằng phương pháp phân tích gen SRY từ mẫu máu khô hoặc mẫu niêm mạc của vận động viên. Sau khi có kết quả xét nghiệm, vận động viên sẽ được phép tham gia các giải đấu quốc tế để tránh những sự cố bất ngờ” – TrueID viết.

Về cơ bản, việc truyền thông Thái Lan loan tin bóng chuyền nữ Việt Nam có thể bị cấm thi đấu quốc tế, vẫn chỉ là “tin đồn” mang tính một chiều và chưa có cơ sở. Trước đó, tuyển U21 nữ Việt Nam bị xử thua một số trận nhưng vẫn được tiếp tục thi đấu ở giải U21 quốc tế.

Truyền thông quốc tế đưa tin khá nhiều về việc Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu.

Với trường hợp của Đặng Thị Hồng, vào ngày 12/9, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng lên tiếng sau khi thông báo án cấm với VĐV này.

Thống báo của liên đoàn nêu rõ: “Các giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và các CLB, các VĐV tham gia đều được đăng ký trong hệ thống của FIVB. Do đó, các VĐV không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn cho đến khi có quyết định khác".

Có thể thấy, cho đến nay, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đều chưa công bố lý do cụ thể khiến Đặng Thị Hồng không đủ điều kiện thi đấu.