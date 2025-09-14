Báo Trung Quốc: “Quyết định cấm Đặng Thị Hồng đã gây chấn động”

Mới đây, làng thể thao Việt Nam lại xôn xao khi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã thông báo án cấm thi đấu vô thời hạn với VĐV Đặng Thị Hồng. Quyết định này lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông Trung Quốc.

Trang New.QQ đăng bài viết về sự việc này, tỏ vẻ bất ngờ khi Đặng Thị Hồng bị cấm từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

“Tin tức nóng hổi vừa nổ ra. Sau cuộc họp, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã đưa ra quyết định gây chấn động toàn thể người hâm mộ bóng chuyền: nữ VĐV chủ lực 19 tuổi Đặng Thị Hồng sẽ bị cấm tham gia giai đoạn 2 của Giải vô địch quốc gia 2025, và kể từ nay, cô sẽ không được phép tham gia bất kỳ giải đấu chính thức nào do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức.

Theo thông tin do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam công bố, Đặng Thị Hồng bị nghi ngờ vi phạm quy định liên quan của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) tại Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 và bị FIVB truất quyền thi đấu ngay tại chỗ. Hậu quả, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận ở vòng bảng, trực tiếp mất suất vào top 16. Mặc dù Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết chưa nhận được văn bản chính thức cuối cùng từ FIVB, nhưng đã chủ động hành động và tuyên bố Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu.

Về lý do cấm thi đấu, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chưa đưa ra thông báo một cách cụ thể”.

Trang New.QQ cho rằng việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cấm Đặng Thị Hồng là quyết định gây chấn động.

Theo New.QQ, việc Đặng Thị Hồng bị cấm đã gây ra tranh cãi gay gắt:

“Một quan chức nội bộ tiết lộ rằng quy định hiện hành của Giải vô địch quốc gia 2025 không bao gồm việc xét nghiệm giới tính, cho phép các vận động viên có giới tính nghi vấn được thi đấu. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2026, quy định mới sẽ cho phép ban tổ chức tiến hành xét nghiệm đối với các vận động viên cần xác nhận giới tính. Do đó, bắt đầu từ năm 2026, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm ngặt cơ chế xét nghiệm giới tính đối với các vận động viên. Tuyên bố này nhanh chóng gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội, với nhiều cư dân mạng suy đoán rằng án phạt dành cho Đặng Thị Hồng có liên quan đến vấn đề giới tính.

Một cầu thủ của CLB Thái Nguyên cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng Đặng Thế Hồng sẽ không tham gia vòng 2 của Giải vô địch quốc gia năm nay và rất có thể sẽ trở thành trợ lý huấn luyện viên. Tin tức này ngay lập tức gây xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ”.

Theo trang New.QQ, việc Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu sẽ gây ảnh hưởng cực lớn tới tương lai của VĐV này, bên cạnh đó là chất lượng cũng như uy tín của bóng chuyền nữ Việt Nam khi tham dự các giải quốc tế.

“Lệnh cấm thi đấu đã khiến sự nghiệp của Đặng Thị Hồng phải tạm dừng. Cho đến nay, CLB chủ quản vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vấn đề này.

Vụ việc đình chỉ này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho hệ thống quản lý của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Tuy nhiên, diễn biến trong tương lai vẫn cần được FIVB và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tiếp tục cập nhật. Nhưng điều chắc chắn là sự nghiệp của Đặng Thị Hồng hiện đang bị phủ bóng đen, và vụ việc này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về chất lượng chuyên môn và uy tín trên đấu trường quốc tế”.

Vào ngày 12/9, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng chính thức lên tiếng sau khi thông báo án cấm với Đặng Thị Hồng.

Thống báo của liên đoàn nêu rõ: “Các giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và các CLB, các VĐV tham gia đều được đăng ký trong hệ thống của FIVB. Do đó, các VĐV không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn cho đến khi có quyết định khác".



