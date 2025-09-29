Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong sáng nay (29/9), bão sẽ đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h, tâm bão đi xuyên qua tỉnh Nghệ An để sang Thượng Lào vào trưa nay và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Đến 16h chiều nay, tâm vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào với cường độ còn dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, trong sáng nay, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6- 7, giật cấp 8-9.

Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) sáng nay có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) sáng nay có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Cũng trong sáng nay, ven biển và các đảo từ Hải Phòng – Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5- 1,5m. Nguy cơ ngập nơi khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng kết hợp với triều cường và sóng lớn.

Hoàn lưu bão Bualoi còn gây mưa lớn cho miền Bắc, Thanh Hoá - Quảng Bình cũ đến ngày mai (30/9).

Đêm qua, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/9 đến 3 giờ ngày 29/9 có nơi trên 200mm như trạm Xuân Bình (Thanh Hóa) 233.2mm, trạm Nông Trường 15 (Nghệ An) 204.8mm, trạm Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 237.6mm, trạm Quảng Hợp (Quảng Trị) 248.8mm.

Dự báo từ ngày 29/9 đến ngày 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 400mm.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị thời gian này có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngoài ra, do gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên ngày và đêm 29/9, khu vực Tây nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bão Bualoi hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, sau khi càn quét khu vực miền Trung nước này vào ngày 26/9, bão vào Biển Đông tối 26/9.

Với tốc độ di chuyển quá nhanh (gấp đôi cơn bão thông thường), cường độ rất mạnh và hướng di chuyển tây tây bắc, Bualoi đang là cơn bão mạnh nhất tác động đến đất liền nước ta từ đầu năm nay với sức gió mạnh nhất ghi nhận được trên đất liền cấp 11, giật cấp 14.