VIDEO: Trên biển Hòn La có nhiều bè nuôi cá bị sóng đánh trôi, thiệt hại hàng tỉ đồng

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Cao Thái - một hộ dân ở xã Phú Trạch, nuôi lá bè trên vùng biển Hòn La - cho biết từ sáng nay khu vực ngoài khơi xuất hiện sóng cao gần 2m, gió rít liên hồi. Hộ ông Thái có 6 bè nuôi cá trên vùng biển Hòn La thì bị sóng đánh bật neo, dạt vào bờ, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.

"Trên bè không có người ở, chỉ quan sát qua camera mới thấy nhiều bè cá bị hư hỏng nặng, trôi trên biển" - ông Thái nói.

Hình cảnh các lồng cá trên vùng biển Hòn La bị sóng đánh trôi

Tại vùng rìa bão, khu vực sông Roòn thuộc xã Hòa Trạch, gió tây nam thổi mạnh từng đợt, quật cây cối nghiêng ngả, trời mưa rải rác. Trên sông Loan, anh Nguyễn Việt Cường có hai bè nuôi hàu treo dây, nhưng trước sóng to, gió lớn và nước sông dâng cao, anh lo lắng nguy cơ bè bị cuốn trôi. "Nếu trôi mất, thiệt hại có thể lên tới gần một tỉ đồng" - anh Cường nói trong lo lắng.

Ở cửa sông Roòn, sóng biển dâng cao gần 2 m, dòng nước chảy xiết, cuồn cuộn đổ vào. Người dân địa phương liên tục ra bến neo đậu để kiểm tra, gia cố dây neo, gia chằng thuyền bè, chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất.

Anh Lê Huy Hoàng, nhà ở ven sông Roòn - cho biết mức ảnh hưởng hiện chưa lớn, so với các trận bão trước thì gió giật nhẹ hơn. Tuy vậy, người dân vẫn lo ngại hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về có thể gây ngập lụt.

"Chúng tôi vừa phải lo giữ thuyền bè, vừa chuẩn bị sẵn phương án di dời tài sản nếu nước dâng cao" - anh Hoàng nói.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, địa phương đã yêu cầu ngư dân đưa tàu thuyền vào bờ, di chuyển người dân khỏi những vùng nguy hiểm và trực ứng trực 24/24. Chính quyền các xã ven biển khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết để kịp thời ứng phó khi bão tiến gần bờ.