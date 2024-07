Sáng nay, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ NN và PTNN Lê Minh Hoan đã đi kiểm tra công tác PCLB số 2 tại các xã ven biển Bình Ngọc, Hải Yên và đập Tràng Vinh của thành phố Móng Cái. Đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong việc ứng phó với cơn bão số 2, Bộ trưởng Lê Minh Hoan lưu ý các địa phương không được chủ quan bởi mưa lớn do hoàn lưu của bão có thể gây lũ ống, lũ quét, sạt lở ở các khu vực xung yếu và đề nghị các địa phương phải sơ tán, di dời để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.