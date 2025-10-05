Bão số 11 tăng cấp, "đi như lướt" trên biển: Khi nào sẽ đổ bộ, ảnh hưởng những vùng nào của Việt Nam?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia sáng 5/10 cho biết, hồi 8h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20.2 độ Vĩ Bắc; 111.4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 400km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.
Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 48 giờ tới
|Thời điểm dự báo
|Hướng,
tốc độ
|Vị trí
|Cường độ
|Vùng nguy hiểm
|Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)
|19 giờ
ngày 05/10
|Tây Tây Bắc, 20-25km/h
|20,9N-109,4E; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; cách Quảng Ninh khoảng 190km về phía Đông Đông Nam
|Cấp 12, giật cấp 15
|Phía Bắc vĩ tuyến 18,00N; kinh tuyến 107,50E-114,00E
|Cấp 3: Vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ
|07 giờ
ngày 06/10
|Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h
|21,8N-107,5E; trên khu vực biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc)
|Giảm xuống cấp 9, giật cấp 12
|Phía Bắc vĩ tuyến 19,00N; Phía Tây kinh tuyến 111,00E
|Cấp 3: Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn
|19 giờ
ngày 06/10
|Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h
|22,4N-105,5E; trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ
|Suy yếu thành vùng áp thấp
(cấp <6)
|Phía Bắc vĩ tuyến 19,50N; Phía Tây kinh tuyến 109,00E
Dự báo tác động của bão
Gió mạnh, sóng lớn, nước dân
Trên biển:
Vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).
Từ chiều ngày 05/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ chiều tối ngày 05/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh dần lên cấp 8-10, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).
Nước dâng và ngập lụt ven biển: Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 05/10.
Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Trên đất liền:
Từ đêm 05/10 đến trưa ngày 06/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.
Các xã/phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh có khả năng có gió bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; các khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển Tp. Hải Phòng có khả năng có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió bão mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) có khả năng có gió bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Mưa lớn:
Từ đêm 05/10 đến hết đêm 07/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.
Khu vực Hà Nội: Ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Dông, lốc xoáy
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.