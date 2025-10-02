Bão số 11 dự báo đổ bộ trực tiếp vào nước ta, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 đi vào Biển Đông trong đêm nay (3/10). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam trong những ngày tới.

Tờ VnExpress dẫn phân tích của đài khí tượng Nhật Bản dự báo bão đổ bộ đảo Luzon với sức gió 82 km/h. Vào Biển Đông bão tăng cấp, đạt cực đại 126 km/h khi ở phía đông đảo Hải Nam. Bão sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp Việt Nam.

Đài Hong Kong đánh giá bão mạnh hơn, đổ bộ Luzon với sức gió 110 km/h, đạt cực đại 165 km/h và vào biên giới Việt - Trung giảm còn 120 km/h.

Hướng di chuyển của bão Matmo sáng 2/10 (Nguồn: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, dự báo từ ngày 3/10, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5-4,5 m, biển động mạnh.

Trong khoảng ngày 4-6/10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 6-8/10 khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là khó khăn rất lớn trong bối cảnh nhiều tỉnh còn đang chống chịu với mưa lũ, ngập lụt diện rộng sau bão số 10.



