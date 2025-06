Trong 2 ngày 11 và 12-6, do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa rất lớn, kéo dài. Nhiều khu vực thấp trũng bị ngập nặng, gây thiệt hại lớn về tài sản và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Clip: Lũ ngay giữa mùa hè gây ngập nặng ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Một số tuyến đường ở huyện Duy Xuyên bị ngập nặng, lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, cấm người và phương tiện đi lại

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ 1 giờ ngày 11 đến 1 giờ ngày 12-6, lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh từ 80-180 mm, có nơi cao hơn như: Thăng Bình 229 mm, Câu Lâu (huyện Duy Xuyên) 264mm, TP Hội An 298 mm, Cù Lao Chàm (TP Hội An) 421mm.

Dự báo từ sáng 12-6 đến sáng 13-6, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; mưa to tập trung chủ yếu trong ngày và đêm 12-6, từ 13 giờ ngày 13-6, mưa giảm nhanh.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phổ biến từ 80 – 150 mm, có nơi trên 200 mm; các địa phương vùng đồng bằng phổ biến từ 100 – 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Theo nhiều hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, từ sáng 12-6, mưa lớn, nước đầu nguồn đổ về đã khiến một số khu vực thấp trũng tại các địa phương như Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc bị ngập nặng. Tại xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc), do mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ, nước đầu nguồn đổ về nhanh, tràn vào nhà buộc người dân phải gấp rút kê dọn đồ đạc lên cao.

Thời điểm này, người dân vừa gieo sạ lúa và đang trồng các loại hoa màu, rau củ quả nên dự báo đợt mưa ngập này sẽ gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp.

Bão số 1 gây mưa lớn ở Quảng Nam

Mưa lớn cũng đã gây chia cắt giao thông, một số tuyến đường bị ngập như đường ĐT.603B, đoạn Km7+200 - Km7+300 (phường Cẩm An, TP. Hội An) nước ngập 0,1 – 0,3 m, phương tiện đi lại khó khăn; đường ĐT.609, tắc đường tại Km33+100 (đoạn cầu Ba Khe, Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) do nước ngập sâu 0,5 m. Đơn vị quản lý đã lắp đặt rào chắn và cảnh báo.

Đường ĐT.615B bị tắc đường tại Km15+800 (ngầm sông Tum, Xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) do nước ngập sâu 1,5 m. Đơn vị quản lý đã lắp đặt rào chắn và cảnh báo.)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong sáng 12-6, tại TP Tam Kỳ và các địa phương ở tỉnh Quảng Nam có mưa rất lớn.

Một số thủy điện ở thượng nguồn thông báo điều tiết nước xuống hạ du. Thủy điện Đak Mi 4 dự kiến vận hành xả nước từ 50 – 2.000 m3/s từ 11 giờ 30 phút ngày 12-6.