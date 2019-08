Báo săn vs báo hoa mai: Nếu đem so với nhau thì loài sát thủ nào "trên cơ"?

Báo săn và báo hoa mai được đánh giá rất cao ở môi trường sống của mỗi loài bởi bản năng săn mồi tuyệt vời của chúng. Vậy nếu được so sánh thì loài nào sẽ được đánh giá là "trên cơ"?

Đoạn video dưới đây do kênh youtube ANIMALS WORLD and animals life thực hiện để đưa ra cái nhìn tổng quan nhất về những "con mèo" to lớn này.

Xem video:

Theo đó, ANIMALS WORLD and animals life thực hiện nhiều so sánh về sự hung hăng, tốc độ, kỹ năng săn mồi và cả sự thông minh. Cuối cùng tỷ số không có quá nhiều chênh lệch khi báo hoa mai nhiều hơn báo săn 1 điểm (45-44) để giành chiến thắng.

Tất nhiên, đây vẫn chỉ là những ý kiến của kênh youtube nói trên chứ không thể khẳng định loài nào đáng sợ hơn, nhưng cuối cùng nó vẫn cho chúng ta cái nhìn rõ ràng về sự đáng sợ, nguy hiểm của cả hai loài động vật này.