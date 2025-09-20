Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, khi vào Biển Đông trong ngày 23/9, bão Ragasa sẽ gây ra rủi ro thiên tai cấp 4 - cấp rủi ro rất lớn. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 15-16, giật trên cấp 17, nguy cơ đánh đắm tàu thuyền có trọng tải lớn, gây vỡ đê, bật gốc cây cổ thụ...

Hiện tại, khả năng cao nhất là bão Ragasa sẽ tiếp tục đi nhanh, hướng về khu vực Hồng Kông (Trung Quốc).

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Ragasa. (Nguồn: NCHMF)

Lúc 13h ngày 20/9, vị trí tâm bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 730km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Như vậy chỉ sau hơn 30 giờ, bão Ragasa đã tăng 4 cấp. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h.

Dự báo lúc 13h ngày 21/9, bão Ragasa cách đảo Luzon khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, khả năng mạnh thêm.

Khoảng 13h ngày 22/9, bão Ragasa cách đảo Luzon khoảng 220km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13h ngày 23/9, bão Ragasa tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm hoạt động trên khu vực biển này. Vị trí tâm bão trên vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Tác động của bão Ragasa, từ chiều 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; từ đêm cùng ngày tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4-8m, vùng gần tâm bão trên 10m, biển động dữ dội.



