Trang báo nổi tiếng tại châu Phi cho rằng U17 Việt Nam sẽ thất bại mà không thể ghi bàn vào lưới Mali ở lượt trận quyết định tại World Cup.

Vào lúc 20h00 hôm nay (26/11), U17 Việt Nam sẽ có trận quyết định tấm vé đi tiếp gặp Mali ở lượt cuối bảng G, U17 World Cup. Hiện Mali đã chắc suất đi tiếp nhưng U17 Việt Nam sẽ buộc phải thắng nếu muốn tiến vào vòng knock-out. Chỉ cần hoà, thầy trò HLV Roland cũng sẽ rất khó lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Hãng truyền thông nổi tiếng tại châu Phi, African Football, vừa đưa ra nhận định về cặp đấu giữa U17 Việt Nam gặp Mali. Hãng truyền thông này cho rằng U17 Mali vượt trội về thể lực và kỹ thuật, U17 Việt Nam có thể gây ra khó khăn nhưng sẽ khó có thể giành điểm trước đại diện châu Phi. African Football cũng dự đoán Mali sẽ thắng với tỷ số 2-0.

“Đội tuyển U17 Mali được xem là ứng cử viên sáng giá nhờ thể lực và kỹ thuật vượt trội. Tuy nhiên, đội tuyển U17 Việt Nam cũng có thể gây khó khăn nếu duy trì được lối chơi phòng ngự chắc chắn.

Africa Football dự đoán Mali U17 sẽ giành chiến thắng 2-0” – trang Africa Football viết.

Africa Football dự đoán Mali U17 sẽ giành chiến thắng trước U17 Việt Nam với tỷ số 2-0

Hãng truyền thông có trụ sở tại Ghana cũng nhận định thêm: “Đội tuyển U17 Việt Nam và U17 Mali chưa từng đối đầu nhau trước đây. Do đó, trận đấu vào thứ Năm sẽ là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa hai đội tuyển quốc gia này.

Đội tuyển U17 Mali bước vào trận đấu với sự tự tin sau những kết quả tích cực ở các trận đấu mở màn. Họ đã chắc suất vào vòng tiếp theo và giờ sẽ hướng đến việc khẳng định vị thế của mình bằng cách đứng đầu bảng G.

Trong khi đó, đội tuyển U17 Việt Nam đang đối mặt với trận đấu cuối cùng mang tính quyết định ở vòng bảng. Họ cần một kết quả tích cực để duy trì hy vọng tiến vào vòng tiếp theo.

Sự tổ chức và quyết tâm của họ sẽ được thử thách bởi một đội tuyển Mali nổi tiếng về thể lực và kỹ thuật. Kỷ luật tập thể của Việt Nam được kỳ vọng sẽ đặc biệt quan trọng khi họ cố gắng kiềm chế đội bóng đã chắc suất vào vòng trong”.

Một trang thể thao khác tại châu Phi là Africa Soccer cũng có bài viết riêng về cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và Mali. Trang này đánh giá thầy trò HLV Cristiano Roland cần cải thiện hiệu quả tấn công nếu muốn tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn.

Africa Soccer đặc biệt nhắc tới Duy Khang, cầu thủ ghi bàn ở phút bù giờ trong trận hòa 3-3 trước New Zealand. Trang này nhận định: “Duy Khang sẽ là một trong những cầu thủ được chú ý sau khi ghi bàn trong trận hòa 3-3 với New Zealand”.

Theo Africa Soccer, U17 Việt Nam cần “kết hợp tinh thần tập thể với hiệu quả tấn công tốt hơn” nếu muốn vượt qua Mali. Đây được xem là nhiệm vụ không dễ dàng, bởi đại diện châu Phi đang thể hiện sức mạnh đáng nể tại bảng G.

Các nguồn quốc tế không đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của U17 Việt Nam.

Đáng chú ý, Africa Soccer cho rằng Mali có thể tận dụng việc đã chắc chắn đứng đầu bảng để trao cơ hội thi đấu cho một số cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, trang này cũng cảnh báo: “Những chú đại bàng non vẫn sở hữu một đội hình có tính cạnh tranh cao, với lối chơi được xây dựng dựa trên sức mạnh thể chất, khả năng pressing tầm cao quyết liệt và tốc độ trong tấn công”.

Theo đánh giá của Africa Soccer, chính những yếu tố này đã giúp Mali trở thành đội được đánh giá cao hơn, ngay cả khi đội bóng có thể điều chỉnh nhân sự trong trận đấu cuối cùng.

Trong khi đó, Goal.com lại đặc biệt chú ý tới những vấn đề nơi hàng phòng ngự của U17 Việt Nam. Trang thể thao quốc tế này cho rằng đây sẽ là nhiệm vụ cấp thiết nhất của thầy trò HLV Cristiano Roland trước khi đối đầu với Mali.

Goal.com phân tích: “Đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn khá hiệu quả trong hai trận đấu, nhưng cũng để thủng lưới tới 6 lần. Việc củng cố hàng phòng ngự có vẻ là nhiệm vụ cấp bách nhất khi họ phải đối đầu với một hàng công Mali đã thể hiện khả năng ghi bàn ấn tượng”.

Mali vẫn được đánh giá cửa trên ngay cả khi xoay tua đội hình để đấu U17 Việt Nam.

Trang này cũng nhắc lại hai kết quả của Mali trước New Zealand và Bỉ, lần lượt là chiến thắng 3-0 và 2-1. Đặc biệt, trận thắng Bỉ cho thấy đại diện châu Phi không chỉ biết cách áp đặt thế trận mà còn có khả năng giành chiến thắng trong những cuộc đối đầu căng thẳng.

Goal.com thống kê Mali đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trong khi đó, U17 Việt Nam trải qua khởi đầu khó khăn hơn với thất bại 2-3 trước Bỉ và trận hòa 3-3 trước New Zealand. Sự tương phản về phong độ này càng khiến nhiệm vụ giành chiến thắng của thầy trò HLV Cristiano Roland trở nên khó khăn.