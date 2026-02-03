Trang tin của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 3-2 đăng lại bài viết của tờ Giải phóng quân báo (PLA Daily) có tiêu đề "Giải thích nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỷ luật quân đội năm 2026".

Bài viết trên tờ Giải phóng quân báo nêu rõ năm 2026 là năm mở đầu "Kế hoạch 5 năm lần thứ 15" và là giai đoạn then chốt để thực hiện mục tiêu 100 năm thành lập quân đội Trung Quốc.

Theo nội dung bài viết, các cơ quan kiểm tra kỷ luật quân đội cần lấy tầm nhìn và chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình về việc xây dựng quân đội mạnh làm nền tảng cốt lõi.

Trọng tâm là thắt chặt kỷ luật tại các lĩnh vực trọng điểm, kiên quyết chống tham nhũng và chỉnh đốn tác phong, tạo nền tảng kỷ luật vững chắc để xây dựng quân đội mạnh.

Giám sát viên kiểm tra tình trạng niêm phong đề thi trong kỳ sát hạch tuyển chọn và thăng quân hàm hạ sĩ quan tại một trung đoàn bảo trì công trình thuộc Lục quân Trung Quốc. Ảnh: 81.cn

Về nhiệm vụ phòng chống tham nhũng trong quân đội năm 2026, Quân ủy Trung ương Trung Quốc duy trì thái độ "không khoan nhượng" đối với mọi hành vi tư lợi, gây hại cho sức mạnh chiến đấu.

Trong đó, trọng tâm là khởi tố nhanh các vụ án có sự đan xen giữa sai phạm kinh tế và bất ổn chính trị. Lực lượng kỷ luật sẽ tập trung vào "nhóm thiểu số quan trọng" (cán bộ lãnh đạo cấp cao) và các cán bộ trẻ.

Trong năm 2026, quân đội Trung Quốc sẽ tập trung nhận diện và triệt phá các hành vi "tham nhũng kiểu mới" cũng như "tham nhũng ẩn mình".

Trước hết, lực lượng chức năng sẽ tập trung bóc gỡ các thủ đoạn lợi dụng cổ phần hoặc nhờ người đại diện đứng tên tài sản nhằm che giấu quyền sở hữu thực tế thông qua các bên thứ ba phức tạp.

Bên cạnh đó, quân đội Trung Quốc quyết liệt ngăn chặn tình trạng quan chức quân đội móc nối lợi ích với doanh nghiệp tư nhân.

Để thực hiện nhiệm vụ này, quân đội Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống giám sát thông tin kiểm tra, kỷ luật nhằm số hóa công tác quản lý chuyên nghiệp. Đồng thời, thiết lập cơ chế giám sát theo dõi liên tục và phát hiện sớm các rủi ro liêm chính thông qua dữ liệu trực tuyến.

Giải phóng quân báo cho biết trong năm qua, cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật các cấp đã tập trung kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng chuẩn bị chiến đấu hời hợt, tổ chức huấn luyện kém hiệu quả, cũng như nạn gian lận trong đào tạo và thi cử.

Việc xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm đã buộc quân đội Trung Quốc phải quay lại với việc huấn luyện thật, thực chất.

Năm 2026, cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật các cấp tiếp tục bám sát mục tiêu phấn đấu 100 năm thành lập quân đội Trung Quốc, phát huy vai trò lớn hơn trong việc siết chặt kỷ luật phục vụ chiến đấu. Kiên quyết chấn chỉnh tình trạng gian lận, làm giả trong diễn tập và các vấn đề huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tách rời thực tiễn.

Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế thanh tra trực tiếp các dự án trọng điểm và phối hợp giám sát liên ngành, đồng thời nghiên cứu khả năng thực thi kỷ luật trong điều kiện chiến tranh để nâng cao hiệu quả sẵn sàng chiến đấu thực chất.

Năm 2025, cơ quan kỷ luật quân đội Trung Quốc cũng đã cải tiến cơ chế chỉnh đốn các tác phong xấu, tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ đãi ngộ của cán bộ lãnh đạo, thu hồi nhà ở và xe cộ sai quy định, chấn chỉnh tình trạng hưởng đãi ngộ vượt tiêu chuẩn...