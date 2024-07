Bão Prapiroon đổ bộ vào Hải Nam, Trung Quốc

Theo Đài Khí tượng tỉnh Hải Nam, cường độ tại trung tâm bão lúc đổ bộ lên đến cấp 10 (khoảng 28 mét/giây). Dự kiến bão Prapiroon sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc, qua một số thành phố và huyện của tỉnh này, tiến vào vịnh Bắc Bộ vào khoảng trưa nay.

Cảnh ngập lụt sau khi một cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc năm 2023. Ảnh minh họa: Reuters

Do ảnh hưởng của cơn bão, một số khu vực thành phố, huyện ở Hải Nam có nguy cơ cao xảy ra các thảm họa địa chất do mưa to. Cơ quan Khí tượng tỉnh Hải Nam đã kết hợp dự báo lượng mưa và lượng mưa thực tế, xem xét toàn diện các điều kiện địa chất để đưa ra các cảnh báo nguy cơ cho khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Đài Khí tượng tỉnh Hải Nam khuyến nghị chính quyền các thành phố, quận, huyện, thị trấn và các cơ quan liên quan tại Hải Nam, tiến hành giám sát, kiểm tra các mối nguy cơ địa chất, đánh giá, dự báo, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ có khả năng xảy ra.

Tân Hoa xã cho biết, Cơ quan Khí tượng tỉnh Hải Nam đã nâng mức cảnh báo về bão từ cấp 4 lên cấp 3 vào khoảng 17h chiều qua (21/7). Ủy ban Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai của tỉnh này cũng nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống gió giật và lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 trong chiều cùng ngày.