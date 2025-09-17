Điểm yếu chính của NATO, được bộc lộ qua các vụ tập kích của "máy bay không người lái Nga" trên không phận Ba Lan và Romania, mang tính chất chính trị đồng thời là hậu quả của lập trường mơ hồ được Tổng thống Mỹ sử dụng.

Tờ báo Pháp Le Monde đưa ra nhận định này đồng thời lưu ý rằng sự thiếu quyết đoán của người đứng đầu Nhà Trắng đang tạo điều kiện thuận lợi cho Nga.

"Không giống như đại sứ của mình tại NATO, ông Donald Trump dường như không muốn thừa nhận thực tế của những hành động này và cân nhắc hậu quả của chúng".

"Sự do dự như vậy làm suy yếu nguyên tắc sáng lập của Liên minh: đoàn kết giữa các thành viên trước bất kỳ hành động xâm lược nào. Đây chính xác là điều Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn", tờ Le Monde phàn nàn.

Tổng thống Donald Trump đang gây chia rẽ NATO.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng trong bối cảnh câu chuyện về máy bay không người lái bị cáo buộc là của Nga bay vào không phận Ba Lan, các nước châu Âu và Ukraine đã yêu cầu Hoa Kỳ tăng cường áp lực trừng phạt đối với Moskva.

Tuy nhiên thay vào đó, ông Donald Trump cáo buộc châu Âu không muốn từ bỏ việc mua dầu của Nga. Theo Tổng thống Hoa Kỳ, Washington sẽ chỉ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau khi Liên minh châu Âu thực hiện yêu cầu từ chối mua các nguồn năng lượng từ Liên bang Nga.

Theo truyền thông Mỹ, chỉ riêng năm ngoái, châu Âu đã mua dầu khí của Nga với giá trị 25,7 tỷ đô la. Đồng thời có thông tin nhấn mạnh rằng Hungary và Slovakia hiện vẫn tiếp tục tích cực mua nguyên liệu thô từ Nga.

Cần nói thêm rằng bất chấp tất cả các cáo buộc về sự thiếu quyết đoán liên quan đến Nga, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí và dữ liệu tình báo cho Lực lượng vũ trang Ukraine.