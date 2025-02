Báo nước ngoài nói lương phi công Vietnam Airlines có thể lên đến 18.000 USD/tháng: Thực hư ra sao?

Theo tổng hợp của chuyên trang tin tức hàng không Aviation A2Z, mức lương phi công Vietnam Airlines và lương phi công Vietjet Air có nhiều khác biệt. Nhưng nhìn chung đều ở mức cao so với trung bình xã hội.

Cụ thể, theo Aviation A2Z, mức lương phi công Vietnam Airlines dao động từ 10.000 đến 18.000 USD mỗi tháng hoặc từ 120.000 đến 216.000 USD mỗi năm. Con số này tùy thuộc vào thâm niên và kinh nghiệm trong hãng hàng không, cùng đó còn xét đến đánh giá và tiền thưởng tùy thuộc vào hiệu suất của cá nhân cũng như của công ty.

“Hiện tại, không có nhiều thông tin liên quan đến việc phân chia lương cơ bản và tiền bổ sung theo giờ bay, như thường thấy ở các hãng hàng không trên toàn cầu”, Aviation A2Z lưu ý.

Vietnam Airlines tuyển dụng phi công theo hợp đồng từ 2 đến 5 năm, tùy thuộc vào các yếu tố như kinh nghiệm, quốc tịch và loại tàu bay sử dụng cùng các yếu tố khác.

Còn mức lương phi công Vietjet Air, Aviation A2Z cho rằng mức lương phi công Vietjet khoảng từ 8.000 USD đến 12.000 USD một tháng , hoặc từ 96.000 đến 144.000 USD một năm. Theo lý giải của chuyên trang hàng không này, mức lương phi công Vietjet thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh là do các yếu tố như ít giờ bay hơn trong một tháng nếu so sánh với hoạt động của đối thủ đến các thành phố ở Châu Âu cũng như Châu Đại Dương.

Các phi công Vietjet Air được cung cấp hợp đồng 2 hoặc 3 năm, có thể gia hạn. Các hợp đồng này bao gồm các điều khoản về tiền thưởng có điều kiện cũng như đánh giá hàng năm.

Cũng theo chuyên trang trên, hai hãng bay của Việt Nam, Vietnam Airlines và Vietjet, vào top các hãng hàng không lớn nhất Đông Nam Á tính theo số ghế trong tháng 1/2024.

Sau khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện. Dưới đây là tổng hợp của phóng viên.

“Ai đồn ác dữ”, người dùng K.Q.T bình luận. Nhiều bình luận khác cũng đồng tình rằng mức lương mà Aviation A2Z đề cập không đúng.

Người dùng tên T.M cho rằng “lương cơ phó khoảng 2.500-3.500 USD/tháng còn lương cơ trưởng khoảng 5.000-7.000 USD/1 tháng thôi, lấy đâu ra 18.000 USD/1 tháng”. Trả lời lại bình luận của người này, người dùng A.N nêu “đọc mà sốc luôn anh ơi. Tưởng đâu lương Qatar (Qatar Airways, một hãng hàng không lớn trên thế giới - PV)”.

Người dùng K.B thì cho rằng mức lương 18.000 USD/tháng (khoảng 450 triệu) “thì cũng có thể. Nhưng cả nước chắc chưa tới một bàn tay và chuyện của ngày xưa thôi. Vừa bay, vừa kiêm nhiệm giáo viên bay, cơ trưởng - tàu lớn, chức vụ trong công ty thì may ra tới con số ấy”.

K.B nêu thêm lương phi công còn phân ra tàu lớn - tàu nhỏ, cơ trưởng - cơ phó, rồi số giờ bay trong tháng, thuế 35%…

Còn theo T.B: “Được một nửa con số này là may (số 18.000 USD/tháng - PV) với cơ trưởng nhé. Cơ phó thì còn thấp hơn. Phi công người nước ngoài thì lương cao hơn nhiều so với phi công người Việt, thậm chí cao gấp đôi”.

Giải thích thêm cách tính lương của phi công, người dùng M.T bình luận luơng bay theo giờ, bay nội địa hay bay quốc tế rồi còn trừ các loại thuế thì có thể ở mức 4.000-5.000 USD/tháng cho cơ trưởng , 2.000-4.000 USD/tháng cho cơ phó.

Tiền lương phi công Vietnam Airlines có thể đến hơn 134 triệu đồng/tháng

Sau COVID-19, một bộ phận phi công đã chuyển đổi công việc hoặc sang các hãng hàng không khác, gây ra xáo trộn đối với nguồn nhân lực.

Tại một sự kiện hồi tháng 4/2024, ông Tô Ngọc Giang - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Đoàn trưởng Đoàn bay 919 - nêu quan điểm rằng đây là chủ đề rất "nóng", đặc biệt phức tạp trong thời kỳ đại dịch.

Theo đại diện hãng bay, trước đây, sự cạnh tranh về thị trường lao động phi công trong nước không nhiều. Nhưng khi các hãng hàng không khác trong nước ra đời thì vấn đề này được Vietnam Airlines lưu ý, ban hành một loạt chính sách hết sức đúng đắn.

"Có hai vấn đề quyết định phi công có ở lại làm với Vietnam Airlines hay không là đãi ngộ và môi trường làm việc. Tổng công ty đã đưa ra một chính sách lương có sự thay đổi rất nhiều để giữ chân phi công. Đồng thời xây dựng thêm những chế độ đặc biệt như vé máy bay nội bộ riêng biệt. Bên cạnh đó là các chính sách về bảo hiểm y tế của phi công cũng như người thân của họ", ông Tô Ngọc Giang chia sẻ.

Theo nghị định 64/2023/NĐ-CP bổ sung quy định về thí điểm quản lý lao động, tiền lương cho phép Vietnam Airlines trả lương từ quỹ lương chung của đơn vị.

Sau đó, nếu mức lương phi công người Việt vẫn thấp hơn phi công người nước ngoài cùng vị trí, hãng được bổ sung quỹ lương để trả thêm cho phi công người Việt. Việc bổ sung tiền lương cho phi công người Việt được thực hiện từ ngày đầu năm 2024.

Theo Tiền phong, giai đoạn 2023-2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến lao động phi công Việt Nam là 865, 959 và 1.044 người, tương ứng tiền lương bình quân hằng năm của phi công Việt Nam lần lượt là 115,6 triệu đồng, 128 triệu đồng và 134,8 triệu đồng/người/tháng (chưa bao gồm quỹ tiền lương bổ sung).

Tiền lương bình quân của phi công nước ngoài làm việc cho Vietnam Airlines lần lượt là 268,4 triệu đồng, 273,7 triệu đồng và 279,2 triệu đồng (tăng theo cung cầu của thị trường).