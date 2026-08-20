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Báo Nhật: Sự bùng nổ ngành chip đẩy Việt Nam tiến gần hơn đến vị thế "quốc gia có thu nhập cao"

Nhật Anh
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Trong bài viết mới đây, Nikkei Asia đánh giá, sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp bán dẫn đang định hình lại quỹ đạo kinh tế của Đông Nam Á, tạo cơ hội cho Việt Nam và Philippines tiến gần hơn đến hàng ngũ các nền kinh tế có thu nhập cao.

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Bài báo đánh giá, ngành công nghiệp bán dẫn mang đến cho Việt Nam cơ hội chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào lao động giá rẻ và sản xuất công nghiệp sang các lĩnh vực thâm dụng công nghệ hơn, có giá trị gia tăng cao hơn.

Trong bảng xếp hạng thu nhập của Ngân hàng Thế giới được cập nhật vào tháng 7, Việt Nam được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao. Nikkei Asia cho rằng để nâng cao hơn nữa mức thu nhập, Việt Nam cần từng bước giảm sự phụ thuộc vào lao động giá rẻ và phát triển các ngành công nghệ cao có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn.

Việt Nam đã nâng cao thu nhập thông qua mô hình tăng trưởng dựa trên xuất khẩu. Mạng lưới các hiệp định thương mại tự do với các quốc gia và khu vực trên thế giới đã giúp thu hút đầu tư nước ngoài và thiết lập các trung tâm sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị điện.

Tháng 6 vừa qua, LG Innotek của Hàn Quốc đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 1 tỷ USD.

Việt Nam cũng đang tìm cách mở rộng sự hiện diện trong chuỗi giá trị bán dẫn, vượt ra ngoài các hoạt động ở khâu hạ nguồn như lắp ráp, đóng gói và kiểm tra để tiến vào các lĩnh vực đòi hỏi công nghệ cao hơn, bao gồm thiết kế chip và sản xuất mạch tích hợp trên tấm bán dẫn.

Theo chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo hơn 50.000 kỹ sư và cử nhân cho ngành này vào năm 2030.

Sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử có thể tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, Nikkei Asia đánh giá.

Để tận dụng cơ hội này, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển, đồng thời nâng cao khả năng tham gia vào các khâu gia tăng giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khi đó, Philippines cũng đang tìm cách mở rộng ngành công nghiệp bán dẫn, hiện vẫn chủ yếu tập trung vào lắp ráp, đóng gói và kiểm tra. Bán dẫn và các sản phẩm điện tử hiện chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này. Philippines cũng đang tìm cách nâng cấp ngành công nghiệp bán dẫn khi nhu cầu toàn cầu về chip liên quan đến trí tuệ nhân tạo tiếp tục tăng trưởng.

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Tags

Nikkei Asia

ngành chip

Việt Nam

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