Báo Nga: "Loài chim thần thoại" của Việt Nam có giá đắt hơn 1 chiếc iPhone

"Gà rồng" - báu vật của Việt Nam

Theo tờ pravda.ru (Nga), ở Việt Nam, loài vật này được coi như báu vật quốc gia.

"Những con chim này trông như bước ra từ thần thoại, nhưng thật ra — chúng chỉ là… gà. Song, đó không phải loại gà bình thường! Khổng lồ, với đôi chân to như sinh vật tiền sử. Đó là gà Đông Tảo, hay còn gọi là “gà rồng” — một trong những giống gà kỳ lạ nhất hành tinh, có đôi chân trị giá cả một gia tài", báo Nga mở đầi bài viết.

Loài gà kỳ lạ mà báo Nga nhắc tới chính là gà Đông Tảo.

Giống gà Đông Tảo nổi tiếng của Việt Nam. Ảnh: creatures

Tờ này mô tả, gà Đông Tảo là giống gà cổ của Việt Nam, nổi tiếng với đôi chân cực kỳ to và thô, gần như quái dị. Chúng trông như thể tạo hóa đã nhầm lẫn, gắn cho loài chim này đôi chân của thằn lằn. Vòng chân của gà trống trưởng thành có thể to hơn cả cẳng tay người, và mỗi chân nặng tới 1 kg — trong khi chân gà công nghiệp chỉ nặng khoảng 40 gram.

Gà trống Đông Tảo có thể nặng 6–7 kg, gà mái nhỏ hơn một chút, nhưng chân thì đều to như nhau. Ngay cả khi mới nở, gà con đã trông như “chú voi nhỏ” với đôi bàn chân to bè như đi “giày bơi”.

Giống gà này được đặt theo tên làng Đông Tảo, một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, nơi người dân đã lai tạo ra chúng cách đây hàng thế kỷ. Vùng khí hậu nóng ẩm nơi đây chính là cái nôi hoàn hảo cho loài gà khổng lồ này. Qua nhiều thế hệ, nông dân địa phương đã chọn lọc và nhân giống những con có chân to, thịt săn chắc — và từ một đột biến tự nhiên, một biểu tượng dân tộc đã ra đời.

Ngày nay, gà Đông Tảo được nuôi ở nhiều tỉnh thành khác, nhưng phần lớn vẫn tập trung quanh vùng gốc. Tại đây, sở hữu một con gà Đông Tảo vẫn được coi là biểu trưng cho đẳng cấp và sự giàu có.

Ở Việt Nam, gà Đông Tảo không chỉ là một con gà — đó là món ăn quý và biểu tượng của sự vương giả. Từ thế kỷ XVII, thịt gà Đông Tảo đã xuất hiện trên bàn tiệc của giới quý tộc và hoàng gia. Ngày nay, chúng thường chỉ được chế biến trong dịp đặc biệt, nhất là Tết Nguyên Đán.

Một con gà trưởng thành có giá lên tới 200.000 rúp (tương đương hàng chục triệu đồng), hơn cả một chiếc Iphone, và điều đó không hề phóng đại. Người Việt tin rằng nuôi được giống gà quý này sẽ mang lại may mắn, tài lộc và sức khỏe.

Thịt gà Đông Tảo dai, chắc, đậm vị, được giới sành ăn ví như thịt chim trời. Nhưng phần được xem là “đỉnh cao” ẩm thực chính là đôi chân, thường được chiên hoặc hầm kỹ, tượng trưng cho sự xa hoa và quyền quý.

Một số nguồn tin tiếng Nga cho rằng gà Đông Tảo là hậu duệ của gà chọi. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Thực tế, đôi chân to nặng khiến chúng di chuyển chậm chạp, hoàn toàn không phù hợp để chiến đấu. Đột biến di truyền tạo nên đặc điểm kỳ lạ này là tự nhiên, và con người chỉ giữ lại, nhân giống nó qua thời gian.

Đôi chân cực kỳ giá trị của giống gà Đông Tảo. Ảnh: SCMP

Gà Đông Tảo – “giống gà nhà giàu” của đất Hưng Yên

Theo VTC News, gà Đông Tảo từ lâu được mệnh danh là “giống gà nhà giàu” bởi mức giá đắt đỏ bậc nhất trong các loại gia cầm Việt Nam. Một con gà giống có thể lên tới hàng triệu đồng, còn gà thương phẩm trưởng thành thường dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, tùy theo trọng lượng và hình dáng đôi chân – phần được xem là quý nhất.

Việc nuôi gà Đông Tảo không hề đơn giản. Đây là giống gà tăng trưởng chậm, cần từ 10 đến 12 tháng mới đạt trọng lượng 3–4kg, trong khi gà công nghiệp chỉ mất vài tháng. Người nuôi phải đầu tư rất nhiều công sức và thời gian, từ khâu chọn giống, chăm sóc, đến chế độ ăn uống và môi trường sống. Gà Đông Tảo đặc biệt nhạy cảm với thời tiết, chỉ thích hợp với khí hậu ôn hòa. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều khiến chúng dễ mắc bệnh, chậm lớn hoặc chết non.

Chính vì vậy, hầu hết gà Đông Tảo được nuôi theo phương thức bán tự nhiên, thả vườn trong không gian rộng, thoáng, ít tiếng ồn. Thức ăn chủ yếu là lúa, ngô, cám tự nhiên và rau củ quả sạch, giúp thịt săn chắc, thơm ngon. Việc duy trì điều kiện sống ổn định, đảm bảo vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng định kỳ là yếu tố bắt buộc, khiến chi phí chăn nuôi cao hơn hẳn so với gà thường.

Sự khan hiếm và quy trình nuôi khắt khe chính là lý do khiến gà Đông Tảo luôn nằm trong nhóm đặc sản cao cấp. Mỗi dịp lễ, Tết, giới sành ăn sẵn sàng chi số tiền lớn để sở hữu một con gà Đông Tảo đẹp mã, chân to, dáng oai vệ – không chỉ để thưởng thức mà còn như một biểu tượng của may mắn và phú quý.

Không chỉ là món ăn, gà Đông Tảo còn mang đậm giá trị văn hóa. Từ hàng trăm năm trước, đây từng là lễ vật dâng vua chúa, biểu trưng cho sự sung túc. Ngày nay, giống gà quý này đã trở thành “thương hiệu” đặc trưng của tỉnh Hưng Yên.

Nhằm bảo tồn và phát triển giống gà đặc sản này, năm 2016, người dân địa phương đã thành lập Hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo, liên kết hàng chục hộ chăn nuôi trong vùng. Nhờ đó, quy trình sản xuất được chuẩn hóa, chất lượng đàn gà được nâng cao, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đến nay, nhiều sản phẩm của hợp tác xã đã đạt chứng nhận OCOP 3–4 sao, khẳng định vị thế thương hiệu gà Đông Tảo trên thị trường trong nước. Song song, tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều chương trình khoa học để bảo tồn nguồn gen quý, trong đó có việc tuyển chọn đàn trống – mái thuần chủng chất lượng cao làm đàn giống hạt nhân, chăm sóc đặc biệt, phân nhóm và phối giống khoa học nhằm ngăn ngừa cận huyết và nâng cao sức khỏe đàn gà.

Nhờ sự phối hợp giữa người dân, hợp tác xã và chính quyền, gà Đông Tảo không chỉ là niềm tự hào của Hưng Yên, mà còn là biểu tượng của tinh hoa nông nghiệp Việt Nam – nơi truyền thống, văn hóa và giá trị kinh tế cùng hòa quyện trong một giống gà “độc nhất vô nhị”.

