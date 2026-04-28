Báo Nga: Chưa từng có tiền lệ! Ông Putin đã hành động! Điều chờ đợi 20 năm đã xảy ra

Ngôi sao tử thần

Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Chuyện đã xảy ra: Tổng thống Vladimir Putin tung 'Ngôi sao tử thần' đối đầu NATO – mối đe dọa chưa từng có sau hơn 20 năm chờ đợi".

Đài Nga dẫn lại bài viết trên tạp chí 19FortyFive (Mỹ) cho biết, một diễn biến đáng chú ý đang xuất hiện trên biển khi Nga đưa vào biên chế một khí tài được ví như "Ngôi sao tử thần".

Cụ thể, ông Putin đã tung ra đối đầu với lực lượng phương Tây tuần dương hạm Admiral Nakhimov, tạo nên một thách thức mới đối với Mỹ và các đồng minh. Điều mà giới quan sát chờ đợi suốt hơn 20 năm, nay đã trở thành hiện thực.

Diễn biến này khiến NATO gia tăng lo ngại, khi những kịch bản từng bị e ngại nay dần thành hình. Cả Mỹ và châu Âu được cho là đang đối mặt với một bài toán không nhỏ từ Admiral Nakhimov.

Ông Putin đã tung ra "Ngôi sao tử thần". Ảnh: The New Daily

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc Kris Osborn nhận định trên 19FortyFive rằng, sau quá trình hiện đại hóa, con tàu này có thể thách thức toàn bộ các nhóm tác chiến tàu sân bay của NATO.

Theo đánh giá được nêu, nếu Admiral Nakhimov được trang bị tới 60 tên lửa siêu vượt âm, thì đây sẽ là một mối đe dọa chưa từng có.

Đáng chú ý, Admiral Nakhimov vốn được chế tạo từ thời Liên Xô. Dù đã trải qua nhiều thập kỷ, kích thước của con tàu vẫn gây ấn tượng mạnh với thủy thủ đoàn khoảng 700 người và chiều dài lên tới 251 mét (tương đương một tòa nhà 83 tầng).

Chính quy mô đồ sộ này khiến phương Tây từng gọi những con tàu như vậy là "thiết giáp hạm", trong khi phía Mỹ chưa từng chế tạo được tàu tương tự.

Cuối những năm 1990, con tàu được đưa vào sửa chữa, nhưng phải đến năm 2013, quá trình hiện đại hóa mới thực sự bắt đầu.

Điều đó đồng nghĩa "Ngôi sao tử thần" – cách phía Mỹ gọi Admiral Nakhimov – đã được chờ đợi hơn 20 năm. Đến nay, nó đã trở thành một đơn vị chiến đấu hoàn toàn mới, được xem là mối đe dọa lớn trên các vùng biển phía Bắc.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất là hệ thống vũ khí. Thay vì 20 tên lửa chống hạm P-700 Granit trước đây, Admiral Nakhimov hiện được trang bị 80 bệ phóng thuộc tổ hợp UKSK 3S14.

Các bệ phóng này có thể sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau, cho phép tấn công mục tiêu trên biển, trên đất liền và trên không.

Trong số đó có các tên lửa Oniks-M với tầm bắn tới 800 km, Kalibr với tầm bắn tới 2.500 km và tên lửa siêu vượt âm Zircon với tầm bắn khoảng 1.000 km. Những loại vũ khí này được đánh giá có khả năng gây thiệt hại lớn cho các mục tiêu phương Tây.

Tổng cộng, kho tên lửa tầm xa trên Admiral Nakhimov có thể lên tới 176 đơn vị. Một số chuyên gia quân sự Mỹ thậm chí gọi đây là bước tiến mang tính "cách mạng" về năng lực chiến đấu.

Ngoài ra, con tàu còn có khả năng hoạt động gần như không giới hạn về tầm xa nhờ hai lò phản ứng hạt nhân. Điều này khiến việc hiện đại hóa Admiral Nakhimov trở thành một "quân bài" đáng chú ý của Nga, buộc NATO phải theo dõi sát sao mọi diễn biến liên quan.

Ở góc độ biểu tượng, con tàu được đặt theo tên của đô đốc Pavel Nakhimov – người được cho là chưa từng thất bại trong các trận hải chiến. Và theo cách nhìn từ phía Nga, "Ngôi sao tử thần" này cũng được kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả tương tự.

Tuần dương hạm Admiral Nakhimov được ví như mối đe dọa lớn với Nga. Ảnh: TST

"Tối hậu thư" của ông Putin

Tiếp nối những động thái gây chú ý trên biển với tuần dương hạm Admiral Nakhimov, căng thẳng giữa Nga và NATO dường như còn lan rộng sang cả không gian trên không, khi Moscow tiếp tục có những bước đi được xem là mang tính răn đe rõ rệt.

Theo TST, một diễn biến gây chú ý đã xảy ra khi các máy bay chiến đấu của Nga mang theo tên lửa siêu thanh xuất hiện gần máy bay NATO.

Trước đó, phía Kremlin đã cảnh báo "việc biến khu vực Baltic thành nơi tấn công vào lãnh thổ Nga là điều không thể chấp nhận". Và dường như thông điệp này đã được phía bên kia lắng nghe. Diễn biến này thậm chí gây chú ý tới cả Nhật Bản.

Theo tờ Traffic News, sự việc bắt đầu từ ngày 20/4. Trong bối cảnh Mỹ đang tập trung vào căng thẳng với Iran, Nga đã điều máy bay quân sự của mình áp sát khu vực hoạt động của máy bay NATO.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các máy bay ném bom Tupolev Tu-22M3 đã thực hiện chuyến bay kéo dài 4 giờ trên vùng biển trung lập ở Baltic, được hộ tống bởi tiêm kích Sukhoi Su-35. Máy bay phương Tây đã xuất kích để đánh chặn, nhưng do phía Nga không vi phạm không phận các nước NATO nên cuộc chạm trán kết thúc mà không xảy ra sự cố.

Máy bay ném bom được Nga triển khai. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Chỉ 2 ngày sau, một cuộc "đụng độ" khác lại diễn ra. Theo Traffic News, không quân Pháp và Romania trong nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện hai máy bay Tu-22M mang theo tên lửa siêu thanh Kh-22 và Kh-32, dù phía Nga không công bố thông tin về chuyến bay này.

Việc các máy bay này mang theo tên lửa đã khiến NATO đặc biệt lo ngại. Theo phân tích từ phía Nhật Bản, Kh-22 được xem là "sát thủ tàu sân bay", có thể đạt tốc độ tới Mach 4,6 và tầm bắn khoảng 600 km. Không chỉ tấn công tàu sân bay, loại tên lửa này còn có khả năng đánh trúng các mục tiêu lớn khác như cầu hoặc cơ sở quân sự.

Trong khi đó, Kh-32 là phiên bản nâng cấp của Kh-22 với tầm bắn xa hơn và hiệu năng chiến đấu cao hơn. Những máy bay ném bom mang theo các loại vũ khí như vậy không thường xuyên xuất hiện gần khu vực biên giới NATO.

Giới phân tích Nhật Bản cho rằng động thái này có thể là một màn phô diễn sức mạnh được "ngụy trang" dưới danh nghĩa tập trận.

Nhiều khả năng, Nga muốn gửi thông điệp tới phương Tây về việc không nên vượt qua "lằn ranh đỏ", đặc biệt liên quan đến các nước Baltic – khu vực mà Nga từng cáo buộc đã hỗ trợ Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Tại Moscow, giới chức đã phát tín hiệu rằng nếu các cuộc tấn công bằng UAV qua khu vực Baltic không chấm dứt, quân đội Nga có thể trực tiếp đánh chặn các thiết bị này – kể cả khi chúng hoạt động phía trên không phận các nước NATO.

Theo TST, sau khi cảnh báo được đưa ra, các cuộc tấn công được cho là đã giảm mạnh, cho thấy thông điệp từ Kremlin có thể đã được tiếp nhận.

Tuy nhiên, nếu các hành động bị coi là khiêu khích vẫn tiếp diễn – trong bối cảnh Ba Lan được cho là đang chuẩn bị các kịch bản liên quan đến vũ khí hạt nhân – thì khả năng các máy bay quân sự của Nga xuất hiện gần NATO sẽ còn gia tăng. Và khi đó, câu hỏi đặt ra là liệu chúng có mang theo những vũ khí đặc biệt hay không.