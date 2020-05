Báo Nga, báo Mỹ "bút chiến" quyết liệt xoay quanh tỉ lệ tử vong do COVID-19 "thấp kì lạ" ở Nga

Tỉ lệ tử vong thấp

Theo RT, mới đây Mỹ và một số kênh truyền thông phương Tây đã "bức bối" vì đại dịch COVID-19 không khiến nhiều người Nga tử vong như ở các nước khác. Theo tờ Bloomberg, số liệu tử vong thực sự ở Nga "đáng nhẽ phải cao hơn" và Moscow đang đưa ra những thông tin không chính xác.

Tờ RT cho biết, khi số ca nhiễm ở Nga đã bắt đầu tăng hồi tháng trước, truyền thông phương Tây đã dự đoán rằng số ca tử vong ở Nga sẽ tăng vọt giống như số ca ở Mỹ và một số quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, điều này không xảy ra và khiến nhiều cơ quan phương Tây "thất vọng".

RT cũng chỉ trích một bài viết được đăng tải trên tờ Bloomberg ngày 13/5 có tiêu đề "Các chuyên gia đặt ra câu hỏi tại sao virus corona không khiến nhiều người Nga tử vong hơn". Trong bài viết này, tác giả của Bloomberg đặt ra nghi vấn về số ca tử vong đặc biệt thấp ở Nga.

Theo đó, tính tới hết ngày 12/5, các quan chức Nga cho biết 2.305 người đã tử vong do COVID-19 với 252.245 ca dương tính. Tổng số ca nhiễm ở Nga đã vượt Tây Ban Nha (quốc gia có hơn 27.000 ca tử vong do đại dịch), vượt Anh và Italy - những quốc gia có tỉ lệ tử vong cao gấp 13 lần Nga.

Tỉ lệ tử vong ở Nga so với các quốc gia khác.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết đang đối thoại với phía Nga về số liệu ở nước này khi tỉ lệ tử vong chỉ ở mức 0,9%, thấp hơn ngưỡng trung bình của thế giới rất nhiều và thấp nhất trong số các quốc gia có số nhiễm bệnh cao.

Theo hướng dẫn của Liên Hợp Quốc từ giữa tháng 4, các ca tử vong sẽ được tính vào số liệu tử vong chính thức nếu "căn bệnh trực tiếp gây tử vong, hoặc được cho là có liên quan và là một phần nguyên nhân khiến người bệnh tử vong". Bloomberg cho rằng số ca tử vong thực sự ở Nga cao hơn con số được công bố 70% và số liệu có thể sẽ được "tính lại" nếu xét nghiệm kĩ lưỡng những bệnh nhân tử vong vì bệnh tim hoặc bệnh gan.

Nghi vấn từ Mỹ

Theo Bloomberg, tỉ lệ tử vong ở Nga thấp là vì số liệu chỉ bao gồm các ca tử vong trực tiếp vì COVID-19, và do đó khoảng 60% số ca nghi nhiễm COVID-19 không được tính là tử vong do bệnh này mà do "những nguyên nhân khác".

Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova đã phủ nhận thông tin rằng Nga đang có tỉ lệ tử vong sai. "Sự thật là như vậy và chúng tôi không bao giờ làm giả số liệu chính thức," bà nói.

Đáp lại nghi vấn này, RT cho rằng những người nghi ngờ số liệu tử vong của Nga không phải là "chuyên gia" thực sự và chỉ được Bloomberg mời trả lời để cáo buộc Moscow chi phối số liệu thực sự.

Ngoài ra, RT cũng lấy dẫn chứng về việc số liệu của Trung Quốc bị phương Tây nghi ngờ. Sau khi Trung Quốc công bố rằng không có ca nhiễm COVID-19 mới nào từ giữa tháng 3, truyền thông phương Tây khẳng định Bắc Kinh đã không cho phép người bệnh xét nghiệm, hoặc "che đậy" những trường hợp tử vong.

RT cho rằng việc Trung Quốc dập tắt được dịch giữa lúc virus corona gây ra khủng hoảng y tế và kinh tế nghiêm trọng ở Mỹ là "cái tát" đối với Washington; và trong trường hợp lần này, khi Nga có ít ca tử vong do COVID-19, Mỹ cũng mất đi cơ hội để khẳng định rằng hệ thống y tế của Mỹ - vốn đắt đỏ nhất thế giới - vượt trội hơn so với hệ thống "không được đầu tư đầy đủ" ở Nga.

Mặc dù có số ca nhiễm mới liên tục vượt ngưỡng 10.000 ca mỗi ngày, Nga vẫn là một trong 10 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề có số ca tử vong dưới 1%. Tây Ban Nha, Pháp và Anh đều có tỉ lệ tử vong từ 12% đến 14%, trong khi Mỹ là 6% và 4,5%. Trên toàn thế giới, tỉ lệ tử vong là 6,8%.