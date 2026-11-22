Từng xem U17 Việt Nam là đối thủ khá “mềm” với đội nhà, truyền thông New Zealand có lẽ phải nhìn nhận lại sau màn trình diễn đầy bất ngờ của thầy trò HLV Cristiano Roland trước U17 Bỉ.

Báo New Zealand từng coi nhẹ U17 Việt Nam

Vài ngày trước, trang Friends of Football của New Zealand đã đăng bài nhận định về cơ hội của đội nhà tại World Cup 2026. Tác giả Logan Smith đã phân tích cơ hội của bốn đội tuyển tại bảng G, trong đó có những đánh giá không mấy ấn tượng về U17 Việt Nam.

Ngay phần mở đầu, bài báo chia bảng G thành hai nhóm. Bỉ và Mali được xếp vào nhóm những đội có nhiều kỳ vọng, bởi Bỉ từng vào chung kết U17 châu Âu, còn Mali đã tiến sâu tại 3 trong 5 kỳ U17 World Cup gần nhất. Trong khi đó, New Zealand dù thống trị bóng đá trẻ châu Đại Dương nhưng thường xuyên bị loại ngay từ vòng bảng. Việt Nam thậm chí được mô tả là đội bóng “đang phải đối mặt với một quá trình học hỏi đầy khó khăn trong lần đầu dự giải”.

Khi đề cập đến cuộc đối đầu giữa New Zealand và U17 Việt Nam, Logan Smith nhận định đây là trận đấu mà đội nhà có cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng.

“Các tuyển thủ Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm ở cấp độ này và giành quyền tham dự nhờ lọt vào tứ kết Cúp bóng đá U17 châu Á – giải đấu mà họ vẫn để thua Hàn Quốc 1-4 và Australia 0-3”- Friends of Football nhấn mạnh.

U17 Việt Nam từng không được đánh giá cao trước World Cup.

Những kết quả này được tác giả sử dụng để chỉ ra khoảng cách giữa Việt Nam với các nền bóng đá mạnh ở châu lục. Trong khi đó, New Zealand có lợi thế là đội bóng thống trị khu vực châu Đại Dương và từng nhiều lần tham dự World Cup.

Đáng chú ý, bài báo còn dành sự chú ý tới Chu Ngọc, tiền vệ của Hà Nội FC, khi xem cầu thủ này là một mối đe dọa tiềm tàng đối với hàng phòng ngự New Zealand. Tuy nhiên, chi tiết đó không làm thay đổi nhận định chung rằng Việt Nam là đội bóng thiếu kinh nghiệm và đang phải trải qua quá trình học hỏi ở sân chơi thế giới.

Dường như, Friends of Football đã nhìn nhận U17 Việt Nam chủ yếu từ những hạn chế về kinh nghiệm và thành tích trước các đối thủ mạnh. Trong khi đó, những tiến bộ của đội bóng dưới thời HLV Cristiano Roland, đặc biệt là chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, chưa được đánh giá đúng mức.

New Zealand mới là đội phải lo lắng hơn?

Ở trận ra quân, U17 Việt Nam phải đối đầu Bỉ, đội bóng đã giành ngôi á quân giải U17 châu Âu. Dù bị đánh giá thấp hơn, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn nhập cuộc đầy tự tin và gây bất ngờ khi ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 nhờ công Lê Sỹ Bách.

Bỉ sau đó thể hiện đẳng cấp để ghi 3 bàn, nhưng U17 Việt Nam thể hiện rằng họ không dễ chấp nhận thất bại. Phút 85, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt góc đưa bóng thẳng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Trong những phút cuối, đại diện Đông Nam Á tiếp tục gây sức ép và khiến đối thủ không thể hoàn toàn yên tâm.

Thất bại 2-3 rõ ràng không phải kết quả mà U17 Việt Nam mong muốn. Tuy nhiên, việc ghi được hai bàn vào lưới một đối thủ mạnh như Bỉ là lời khẳng định rằng đội bóng của HLV Cristiano Roland không đến World Cup chỉ để tích lũy kinh nghiệm.

Ở chiều ngược lại, New Zealand lại có màn ra quân đáng thất vọng khi thua Mali 0-3. Đại diện châu Đại Dương gặp rất nhiều khó khăn trước sức mạnh, tốc độ và khả năng tổ chức tấn công của đối thủ. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ hai liên tiếp New Zealand để thua Mali với tỷ số 0-3 tại U17 World Cup.

U17 Việt Nam đang có tinh thần tự tin trước trận gặp New Zealand.

Sau thất bại này, chính Friends of Football đã phải nhấn mạnh rằng New Zealand cần giành điểm ở hai trận còn lại gặp U17 Việt Nam và Bỉ nếu muốn duy trì hy vọng vượt qua vòng bảng. Trang báo này không còn đơn thuần nói về cuộc đối đầu với U17 Việt Nam như một cơ hội tìm kiếm chiến thắng, mà đặt nó vào nhiệm vụ cấp thiết của đội nhà.

Sự tương phản giữa hai trận ra quân là điều đáng chú ý. U17 Việt Nam thua sát nút trước một trong những đội mạnh nhất bảng, trong khi New Zealand thất bại cách biệt trước Mali. Cả hai đều chưa có điểm, nhưng cách họ thể hiện trên sân lại rất khác nhau.

Điều đó không có nghĩa U17 Việt Nam chắc chắn chiếm ưu thế ở cuộc đối đầu trực tiếp. New Zealand vẫn có lợi thế về thể hình, sức mạnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, thầy trò HLV Cristiano Roland có quyền tự tin hơn sau những gì đã thể hiện trước Bỉ.

Có lẽ, Friends of Football đã đánh giá chưa đầy đủ khả năng cạnh tranh của U17 Việt Nam trước giải đấu. Trận thua Bỉ không mang lại điểm số, nhưng đủ để cho thấy đại diện Đông Nam Á không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Giờ đây, New Zealand mới là đội phải chịu sức ép lớn hơn. Nếu tiếp tục mất điểm, cánh cửa đi tiếp sẽ trở nên hẹp hơn rất nhiều với thầy trò HLV Martin Bullock. Còn với U17 Việt Nam, đây là cơ hội để biến màn trình diễn tích cực trước Bỉ thành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.