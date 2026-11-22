Truyền thông Bỉ ấn tượng rất mạnh với 2 siêu phẩm của U17 Việt Nam ở VCK World Cup.

“Dù để thủng lưới bởi hai bàn thắng đẳng cấp thế giới, các cầu thủ trẻ người Bỉ giành chiến thắng tại World Cup” – đây là tiêu đề vừa được hãng truyền thông Voetbalnieuws của Bỉ đăng tải để nói về trận mở màn khi Bỉ vượt qua U17 Việt Nam 3-2 ở World Cup.

Bài viết của Voetbalnieuws tỏ rõ sự bất ngờ khi U23 Bỉ phải rất vất vả mới có thể thắng được Việt Nam với tỷ số sát nút. Bài viết này cũng khen ngợi 2 bàn thắng của U23 Việt Nam và gọi đây là những pha làm bàn mang đẳng cấp thế giới.

“Giải đấu khởi đầu không mấy suôn sẻ khi họ (U17 Bỉ) đã phải rượt đuổi tỷ số chỉ sau chưa đầy bốn phút. Một quả phạt góc của đội tuyển Việt Nam đã được Lê Sỹ Bạch dùng gót chân chạm bóng một cách đầy khéo léo, khiến thủ môn Mattis Seghers không thể cản phá” – Voetbalnieuws viết.

Trang báo của nước Bỉ cũng nhấn mạnh vào sự khó khăn mà các cầu thủ đội nhà đã trải qua khi đối đầu với hàng phòng ngự của U17 Việt Nam:

“Mặc dù kiểm soát bóng vượt trội và được hưởng tới mười quả phạt góc, các cầu thủ Bỉ trước đó hầu như không tạo ra được bất kỳ mối nguy hiểm nào”.

Báo Bỉ bất ngờ về trận đấu của đội nhà gặp U17 Việt Nam.

Đặc biệt, trang Voetbalnieuws tiếp tục ca ngợi 2 “bàn thắng đẳng cấp thế giới” của U17 Việt Nam:

“Hai bàn thắng đẳng cấp thế giới.

Sau khi tiền đạo của KV Kortrijk nâng tỷ số lên 3-1, ngoài một loạt pha tranh chấp bóng từ cả hai phía, trận đấu khá tẻ nhạt trong một thời gian dài. Cho đến khi cầu thủ người Việt Nam ghi bàn thắng thứ hai từ một quả phạt góc khoảng năm phút trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Chu Ngọc Nguyên Lực đã tạo nên một bàn thắng đẳng cấp thế giới, bất ngờ đưa sự căng thẳng trở lại.

May mắn thay cho người Bỉ, đó là tất cả những gì đã xảy ra, và chiến thắng không bao giờ thực sự bị đe dọa nữa. Một khởi đầu thành công tại Qatar, nơi họ đang cùng dẫn đầu bảng G sau chiến thắng 3-0 của Mali trước New Zealand. Trận đấu trực tiếp với đội bóng châu Phi vào thứ Hai tới nhiều khả năng sẽ mang tính quyết định cho việc giành chiến thắng chung cuộc ở bảng đấu”.

Trong khi đó, một hãng truyền thông khác của Bỉ, Voetbalprimeur, cho rằng bất ngờ đã xảy ra, bởi Bỉ đã phải vất vả để bảo toàn cách biệt mong manh trước U17 Việt Nam.

“Đội tuyển U17 Bỉ đã khởi đầu World Cup tại Qatar bằng chiến thắng 3-2 trước Việt Nam. “Những chú quỷ đỏ trẻ" đã vượt qua được thế trận bị dẫn trước từ sớm và tưởng chừng như sẽ giành chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Sven Vermant đã phải nỗ lực hết sức trong những phút cuối để bảo toàn ba điểm.

Những quả phạt góc của Việt Nam, đặc biệt, đã gây khó khăn cho Bỉ. Ngay đầu trận đấu, Lê Si đã bất ngờ đánh gót sau một quả phạt góc khiến thủ môn Seghers phải giật mình. Vài phút trước khi trận đấu kết thúc, họ lại ghi bàn. Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện một quả phạt góc hiểm hóc, bóng đập cột dọc đi vào lưới, khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết” – Voetbalprimeur bình luận.

Báo Bỉ cho rằng 2 bàn thắng của U17 Việt Nam mang đẳng cấp thế giới.

Trang báo của Bỉ tiếp tục viết: “Hiệp hai cũng chứng kiến một vài tình huống được VAR xem xét lại. Trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu về cả thẻ đỏ có thể dành cho Van Gelder và phản ứng gay gắt của Chu Ngọc Nguyễn Lực. Cả hai cầu thủ đều được phép tiếp tục thi đấu trên sân. Cuối cùng, Bỉ đã giữ vững thế trận, mặc dù Vermant cũng phải đối mặt với khó khăn do đội trưởng Elie Mbavu bị chấn thương”.

Hiện U17 Việt Nam đang xếp thứ 3 tại bảng G. Toàn đội sẽ gặp New Zealand vào ngày mai (23/11). Nếu giành chiến thắng trận này, Nguyễn Lực và các đồng đội sẽ mở toang cánh cửa tiến vào vòng knock-out tại World Cup 2026.

Tiểu Lâm Mộc