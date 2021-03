Báo Mỹ: WHO muốn hủy báo cáo về cuộc điều tra Covid-19 ở Trung Quốc

Động thái trên, được tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm 4-3, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington về cuộc điều tra và lời kêu gọi của 1 nhóm các nhà khoa học quốc tế về việc tiến hành 1 cuộc thăm dò khác.

Tại Geneva, phát ngôn viên WHO Tarik Jasarevic cho biết trong 1 email: "Dự kiến báo cáo đầy đủ sẽ được công bố trong những tuần tới". Hiện chưa có thêm thông tin nào về lý do trì hoãn việc công khai những phát hiện của nhóm chuyên gia WHO trong chuyến đi tới TP Vũ Hán, nơi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện vào cuối năm 2019.

Tháng trước, ông Dominic Dwyer, 1 trong những nhà điều tra của nhóm, tiết lộ Trung Quốc từ chối giao ra dữ liệu thô về những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Hành động này có khả năng làm phức tạp nỗ lực tìm hiểu cách thức dịch bệnh bắt đầu.

Cuộc điều tra đã bị cản trở bởi sự chậm trễ, lo ngại về việc tiếp cận và mâu thuẫn giữa Bắc Kinh và Washington. Mỹ vốn cáo buộc Trung Quốc che giấu mức độ bùng phát ban đầu và chỉ trích các yêu cầu của chuyến thăm, trong đó các chuyên gia Trung Quốc đã tiến hành giai đoạn đầu của nghiên cứu.

Nhóm nghiên cứu đã đến Trung Quốc vào tháng 1 và dành bốn tuần để tìm hiểu nguồn gốc của đợt bùng phát. Tuy nhiên, cuộc điều tra chỉ giới hạn trong các chuyến đi do chủ nhà Trung Quốc tổ chức và nhóm chuyên gia không được tiếp xúc với các thành viên trong cộng đồng vì lý do sức khỏe. Ngoài ra, họ cũng mất 2 tuần cách ly tại khách sạn khi vừa đến nơi.

Tranh cãi về cuộc điều tra đã nóng lên vào ngày 4-3 khi một nhóm các nhà khoa học kêu gọi thực hiện một cuộc thăm dò độc lập để xem xét tất cả các giả thuyết và xác định xem liệu virus SARS-CoV-2 có phải bắt nguồn từ động vật hay không.

Trong bức thư ngỏ do tờ The Wall Street Journal công bố, một nhóm gồm hơn 20 nhà khoa học cho rằng cuộc điều tra hiện tại không đủ độc lập và yêu cầu thực hiện 1 cuộc điều tra mới để cân nhắc tất cả các khả năng về nguồn gốc của Covid-19. Họ cho rằng một nửa thành viên của nhóm chuyên gia WHO là người Trung Quốc nên khả năng độc lập về khoa học có thể bị hạn chế.