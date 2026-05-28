Báo Mỹ thừa nhận những ưu điểm vượt trội của Su-35 trước F-35

Sao Đỏ
|

Mặc dù Su-35 chỉ là chiến đấu cơ thế hệ thứ tư, nhưng không vì vậy mà chiếc tiêm kích Nga bị thất thế trước F-35

Tạp chí Military Watch (MW) nhận định máy bay chiến đấu Su-35 thế hệ thứ tư của Nga có một số ưu điểm quan trọng so với tiêm kích tàng hình F-35 thuộc thế hệ thứ năm do Mỹ chế tạo.

Tờ báo Mỹ viết Su-35 kém tinh vi hơn đáng kể so với F-35, chủ yếu ở các lĩnh vực tàng hình và tác chiến mạng. "Tuy nhiên, máy bay chiến đấu của Nga vẫn giữ một số ưu điểm quan trọng, có khả năng mang lại lợi thế quyết định trong một cuộc xung đột lớn", bài phân tích nêu rõ.

Tác giả nhấn mạnh Su-35 phù hợp hơn cho không chiến so với F-35. Ngoài ra, radar cùng động cơ mạnh mẽ của nó mang lại cho các nhà hoạch định quân sự Nga một lợi thế nhất định khi lập kế hoạch tác chiến.

"Nhược điểm chính của F-35 vẫn là tải trọng và chủng loại vũ khí rất hạn chế. Về mặt này, Su-35 có một lợi thế đặc biệt rõ rệt", tờ MW viết và lưu ý Su-35 có thể mang tới 14 tên lửa không đối không mà không làm giảm đáng kể hiệu suất bay, trong khi F-35 chỉ đủ sức mang 4 tên lửa bên trong.

Tiêm kích Su-35 vẫn có một số lợi thế nhất định khi đặt cạnh F-35.

Su-35 cũng vượt trội F-35 về tầm bay và tốc độ tối đa, đồng thời ít đòi hỏi điều kiện đường băng hay bảo trì hơn. Một ưu điểm khác của máy bay Nga là phạm vi vũ khí tên lửa rộng, bao gồm cả tên lửa không đối đất và chống hạm, điều mà F-35 hiếm khi sử dụng.

"Mặc dù Su-35 là một máy bay chiến đấu kém tinh vi hơn, phản ánh sự suy giảm vị thế của ngành công nghiệp quốc phòng Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ, nhưng nó vẫn giữ một số ưu điểm quan trọng mà nếu được sử dụng hiệu quả, có thể cho phép đánh bại cuộc tấn công trên không của NATO do F-35 dẫn đầu", Tạp chí MW kết luận.

Theo Military Watch
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

