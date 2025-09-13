"Tàu tuần tra phá băng đa năng thuộc Dự án 22350 'Ivan Papanin', mới được Hải quân Nga tiếp nhận, có khả năng vượt trội so với các tàu phá băng lớp Polar Security Cutter tương lai, dự kiến sẽ được đóng cho Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ", ấn phẩm National Interest (NI) nhận xét.

Không giống như các tàu phá băng của Mỹ hiện đang được phát triển, chiếc Ivan Papanin kết hợp khả năng của một tàu tuần tra Bắc Cực, một tàu kéo và một tàu phá băng, đây là điều chưa từng có tiền lệ.

"Tàu Ivan Papanin không chỉ có khả năng phá băng. Trong vai trò tàu tuần tra, nó được trang bị vũ khí để chống lại tàu chiến của đối phương, mặc dù những gì nó mang theo kém ấn tượng hơn so với một chiến hạm thông thường", tờ NI viết.

Ngoài ra các tàu thuộc Dự án 22350 còn được trang bị radar phát hiện trên không và trên mặt nước, cũng như bãi đáp và nhà chứa máy bay, cho phép chúng mang theo trực thăng Ka-27 và nếu cần, có thể thực hiện chức năng chống tàu ngầm, ấn phẩm National Interest kết luận.

Tàu tuần tra phá băng Ivan Papanin thuộc Dự án 22350.

Tàu tuần tra phá băng Ivan Papanin đã được bàn giao cho Hạm đội Phương Bắc. Lễ thượng cờ được tổ chức tại căn cứ chính của hạm đội ở Severomorsk vào ngày 6 tháng 9.

"Tàu Ivan Papanin là một dự án đặc biệt. Trong quá trình thi công, các giải pháp kỹ thuật phức tạp đã được áp dụng, một số trong đó không có đối thủ trong ngành đóng tàu thế giới".

"Tính chính xác của việc sử dụng công nghệ mới đã được xác nhận trong quá trình thử nghiệm trước khi con tàu chính thức vào biên chế", Đô đốc Alexander Moiseyev - Tư lệnh Hải quân Nga phát biểu tại buổi lễ.

Tàu tuần tra mới có tiêu chuẩn phá băng Arc7, đủ khả năng xuyên qua lớp băng dày hơn 1,5 m.

Kết hợp các đặc tính của tàu kéo, tàu phá băng và tàu chiến - chiếc Ivan Papanin có thể bảo vệ các vùng nước ở Bắc Cực, hộ tống và kéo tàu bị giữ, hộ tống tàu tiếp tế trên băng, và tham gia hoạt động cứu hộ.