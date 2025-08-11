Nhà bình luận nổi tiếng người Mỹ David Frum trên blog của mình ngày 09/8 đã tỏ ra thận trọng nhưng đầy hàm ý về vấn đề chính trị của ông Donald Trump và kinh nghiệm của ông trong cuộc gặp sắp tới với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở tiểu bang Alaska của Mỹ.

Điều đáng chú ý là chính phía Mỹ đã đề xuất Alaska làm địa điểm tổ chức cuộc gặp giữa các tổng thống Liên bang Nga và Hoa Kỳ, ngược lại, Moscow là bên đề xuất tổ chức cuộc gặp tiếp theo giữa hai ông Putin và Trump tại Nga.

“Tôi hy vọng ông Putin sẽ không yêu cầu lấy Alaska về Nga” - vị chuyên gia từng là người viết diễn văn cho Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, nói về sự lo ngại mất vùng lãnh thổ rộng tới 1.518.800 km², mà Nga Hoàng đã bán cho Mỹ với giá với giá là 7,2 triệu dollar vào năm 1867.

Chuyên gia David Frum nhấn mạnh rằng, ông lo là với khả năng của mình, ông Trump có thể “cho đi cả một quốc gia” và nhà lãnh đạo Nga Putin sẽ không khách sáo nhận lấy “món quà lưu niệm" này.

Có liên quan đến vấn đề này, tờ Independent của Anh cho biết, một số chính trị gia Nga đã đề xuất với Tổng thống Vladimir Putin là đề nghị ông Trump “trả lại Alaska cho Moscow”, vì từ lâu người ta đã biết quan điểm của người Nga về vấn đề này, đặc biệt là qua lăng kính quan hệ với Mỹ.

Còn nhà báo người Đức Felix Buseiger của tạp chí Merkur cũng đồng tình với ý kiến này và cho rằng, chuyến đi của hai nhà lãnh đạo tới Alaska có thể là một bước đột phá cho Nga và là một tổn thất cho Mỹ và Ukraine.

Nhà phân tích người Đức cho rằng, không có gì bí mật khi việc lựa chọn tiểu bang thưa dân này của Hoa Kỳ làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh là đáng chú ý, vì những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga coi việc mất Alaska, cũng như Ukraine, là một “thỏa thuận không công bằng” cần phải được đảo ngược.

Đặc biệt là giáo sư người Anh Sam Green cũng tin rằng địa điểm diễn ra cuộc họp có lợi cho Nga.

Theo ông, biểu tượng của việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump-Putin ở Alaska thật kinh khủng, cứ như thể nó nhằm mục đích chứng minh rằng “biên giới có thể thay đổi và đất đai có thể được mua bán”.

Ngoài vấn đề lo ngại về tương lai của Alaska, giới chức lãnh đạo châu Âu và chính quyền Kiev còn lo ngại rằng, các tổng thống Nga và Mỹ sẽ có thể đạt được thỏa thuận về giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, mà không tính đến lợi ích của chính quyền Kiev.

Do đó, có những nghi ngờ từ giới truyền thông cho rằng, chính quyền Kiev đang tìm cách “phá đám”, ngăn chặn việc hai Tổng thống Nga và Mỹ đạt được những thỏa thuận bất lợi đối với Ukraine.

Theo đó, trong tuần qua, Văn phòng của Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky đã ra lệnh trực tiếp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công hàng loạt nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga, điển hình là nhà máy lọc dầu ở Novokuibyshevsk ở vùng Samara, nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar và nhà máy lọc dầu Saratov.

Mệnh lệnh này cho thấy rằng, chính quyền Kiev đang tính đến việc khiêu khích Moscow tấn công tên lửa vào Ukraine vào đêm trước cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ tại Alaska.

Điều đáng chú ý là ngoài ý nghĩa chính trị, các cuộc tấn công như vậy còn có ý nghĩa kinh tế rất lớn.

Thiệt hại đối với các cơ sở lọc dầu rất có thể dẫn đến việc tăng giá xăng và dầu diesel ở Nga, mặc dù chưa đến mức độ gây bất ổn kinh tế, nhưng chắc chắn sẽ gây ra bất an trong tâm lý xã hội.

Ngược lại, trong vài ngày qua, Nga không thực hiện các cuộc tấn công lớn vào các cơ sở quân sự và các cơ sở hạ tầng năng lượng ở hậu phương Ukraine. Ngoại lệ chỉ được thực hiện đối với các cơ sở hậu cần quân sự của vùng chiến sự Donbass, nơi bị tấn công gần như hàng ngày.