Nga đã đẩy nhanh tiến độ sản xuất máy bay ném bom tiền tuyến Su-34, loại phi cơ chiến thuật tự hào có tầm bay kỷ lục.

Tạp chí Military Watch (MW) của Mỹ cho biết, Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) của Nga đã đẩy nhanh tiến độ sản xuất máy bay ném bom tiền tuyến Su-34.

Kinh nghiệm chiến đấu thu được trên chiến trường Ukraine và việc bổ sung bom lượn đã biến những chiếc máy bay này thành một lực lượng tấn công hủy diệt mà phương Tây không có cách nào chống lại.

Hình ảnh được ghi lại tại Nga đã cho thấy một lô máy bay chiến đấu Su-34 mới, hiện chỉ được phủ lớp sơn lót màu vàng của nhà máy, và dự kiến sẽ được bàn giao cho Lực lượng Không quân Vũ trụ (VKS) vào tháng 9.

Nga đã đẩy nhanh đáng kể quá trình sản xuất và giao hàng Su-34: Số lượng phi cơ đã chế tạo vượt quá số lượng đơn đặt hàng cho bất kỳ loại máy bay chiến đấu nào khác trong nước kể từ khi Liên Xô tan rã.

Tốc độ giao hàng đã tăng lên đáng kể kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, phản ánh cả tầm quan trọng của Su-34 đối với học thuyết quân sự của Nga và mong muốn của Nga trong việc bổ sung và mở rộng phi đội máy bay chiến thuật của mình.

Nga đang tăng cường sản xuất máy bay ném bom tiền tuyến Su-34.

Oanh tạc cơ Su-34 được sản xuất bởi Nhà máy Hàng không Novosibirsk, thuộc Tập đoàn UAC như một phần của chương trình mua sắm quốc phòng nhà nước của Nga.

Đây là loại phi cơ chiến thuật nặng nhất trong số tất cả các máy bay đang phục vụ trên thế giới, nó cũng có tầm bay xa nhất và dài hơn khoảng 50% so với Su-27 của Liên Xô - loại được dùng làm cơ sở thiết kế.

Sử dụng thùng nhiên liệu phụ bên ngoài, Su-34 có thể thực hiện các chuyến bay liên lục địa, và bán kính tác chiến của nó, khi chỉ bay bằng nhiên liệu từ các thùng nhiên liệu bên trong với tải trọng lớn, vẫn vượt quá 2.500km.

Vào tháng 4/2025, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec tuyên bố sản lượng Su-34 đã "tăng hơn gấp đôi trong hai năm". Tầm quan trọng của dự án máy bay chiến đấu này được phản ánh trong các mô tả chính thức về vai trò của nó trong VKS.

Sau khi nhận lô hàng mới vào tháng 2/025, Giám đốc điều hành UAC - ông Vadim Badekha tuyên bố rằng những máy bay này "tạo thành xương sống của lực lượng tấn công không quân trên tiền tuyến" và đã chứng minh hiệu quả trong chiến đấu.

Những chiếc Su-34 nói trên được sử dụng đặc biệt tích cực để thả bom lượn xuống các mục tiêu ở Ukraine, và tầm xa được kéo dài của những quả bom này đã làm tăng đáng kể khả năng sống sót của Su-34 trên chiến trường.

Việc sử dụng rộng rãi máy bay ném bom Su-34 trên không phận Ukraine đã cho phép Tập đoàn Rostec tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu đáng kể.

Tới tháng 12/2025, nhà sản xuất này tuyên bố rằng máy bay đã được nâng cấp dựa trên những bài học kinh nghiệm thu được trong cuộc xung đột, đặc biệt là về khả năng tấn công chính xác.

Theo đại diện công ty, những sửa đổi này cho phép máy bay chiến đấu thực hiện "các cuộc tấn công chính xác và mạnh mẽ hơn ở khoảng cách hàng trăm km tính từ căn cứ của nó".

Có lẽ còn quan trọng hơn cả việc hiện đại hóa Su-34 là sự cập nhật đáng kể về học thuyết sử dụng chúng trong Không quân Nga, sau khi máy bay chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc đụng độ ban đầu với phòng không Ukraine.