Tầm bay của Su-34 tương đương với nhiều loại máy bay ném bom chiến lược, mang lại sự linh hoạt trong tác chiến khi thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ các hoạt động trên không kéo dài đến việc thâm nhập sâu vào không phận địch.

"Không giống như các máy bay chiến đấu phương Tây, chiến đấu cơ Nga hiếm khi được trang bị thùng nhiên liệu phụ bên ngoài, vì tầm bay xa hơn nhiều của chúng đạt được nhờ dung tích nhiên liệu bên trong lớn hơn.

Điều này cho phép chúng hoạt động hiệu quả ở tầm bay xa hơn mà không tạo thêm lực cản, dẫn đến giảm tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng và hạn chế số lượng điểm treo vũ khí có sẵn do việc sử dụng các thùng nhiên liệu phụ đó", tờ MW viết.

Theo bài báo, Su-34 được phát triển từ tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27 của Liên Xô, vốn là chiến đấu cơ tầm xa nhất từng được Không quân Liên Xô hoặc bất kỳ lực lượng phương Tây nào sử dụng trong thế kỷ 20.

Trong khi Su-27 có tầm bay tối đa 4.000km với nhiên liệu dự trữ bên trong, cự ly tác chiến của Su-34 gần hơn với con số 4.800 - 5.000km. Xét rằng tầm bay liên lục địa được định nghĩa là trên 5.500km, Su-34 đã tiến rất gần đến cột mốc quan trọng này.

"Với 3 thùng nhiên liệu phụ bên ngoài, mỗi thùng có dung tích 3.000 lít, tầm bay của Su-34 có thể tăng lên khoảng 8.000km, có tính đến trở ngại tăng thêm do trọng lượng và lực cản khí động học của các thùng nhiên liệu, vẫn cho phép nó bay từ Moskva đến Washington", tờ MW viết.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga có tầm hoạt động rất ấn tượng.

Bài báo làm rõ rằng con số này được tính toán dựa trên cấu hình bay tối ưu mà không cần thực hiện các thao tác nhào lộn và không mang vũ khí, bởi sẽ làm tăng đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu.

Do đó, mặc dù Su-34 đủ sức bay xuyên lục địa mà không cần tiếp nhiên liệu trên không, điều mà các máy bay chiến đấu phương Tây chưa làm được, nhưng nó không thể thực hiện trong cấu hình chiến đấu.

Tuy nhiên, máy bay vẫn có thể duy trì một số khả năng hoạt động trong những quãng đường dài như vậy, vì khả năng tích hợp nhiều loại thiết bị điện tử, radar và trinh sát cho phép nó tiếp tục đóng vai trò quan trọng ngay cả khi không có vũ khí.

"Nếu cuối cùng quyết định trang bị cho Su-34 động cơ AL-51F, vốn được phát triển cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 được đưa ra, điều này sẽ đảm bảo hiệu quả sử dụng nhiên liệu cao hơn đáng kể, có khả năng cho phép máy bay thực hiện nhiệm vụ chiến lược tầm xa liên lục địa", tờ MW kết luận.