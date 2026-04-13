Báo Mỹ: Hơn 1.000 tên lửa đạn đạo Iran sẵn sàng phóng

Kho tên lửa đạn đạo ngầm của Iran.

Hôm 7/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố chương trình tên lửa của Iran đã bị "phá hủy về chức năng", trong đó tên lửa và bệ phóng đã "cạn kiệt, bị tàn phá và gần như hoàn toàn mất hiệu quả".

Tuy nhiên, WSJ hôm 10/4 dẫn các báo cáo của tình báo Mỹ cho rằng Iran vẫn có thể khôi phục phần lớn lực lượng tên lửa bất chấp các cuộc tập kích liên tục của Mỹ và Israel trong hơn một tháng qua.

Có hơn một nửa bệ phóng của Iran đã bị phá hủy, hư hại hoặc mắc kẹt trong các hầm ngầm bị đánh sập, nhiều bệ phóng vẫn có thể được sửa chữa hoặc đào lên để tiếp tục sử dụng, tờ WSJ dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.

Cùng với đó, giới chức Israel nói khoảng 2/3 số lượng bệ phóng tên lửa đạn đạo tại Iran đã bị vô hiệu hóa trong xung đột, song cũng lưu ý Cộng Hòa Hồi giáo có thể thu hồi nhiều bệ phóng đang bị chôn vùi dưới lòng đất sau các cuộc tập kích của Mỹ và Israel.

Cũng theo nguồn tin này, kho tên lửa Iran đã bị giảm khoảng một nửa so với trước khi xung đột bùng phát vào hôm 28/2, song nước này vẫn còn hàng nghìn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung có thể được đưa ra khỏi nơi cất giấu hoặc lấy từ cơ sở dưới lòng đất bất kỳ lúc nào.

Tờ WSJ viết: "Các quan chức Israel cũng nói rằng Iran còn hơn 1.000 trong tổng số 2.500 tên lửa tầm trung mà nước này ước tính sở hữu vào thời điểm chiến sự bùng phát. Phần còn lại đã được khai hỏa hoặc bị phá hủy".

Giới lãnh đạo Mỹ nói Iran còn chưa đầy 50% số máy bay không người lái (UAV) tự sát mà nước này có hồi đầu xung đột, do đã sử dụng nhiều UAV trong các cuộc tấn công trả đũa, cũng như bị đối phương tập kích các cơ sở sản xuất vũ khí.

Một số tướng lĩnh Mỹ cũng cho biết Iran còn lượng nhỏ tên lửa hành trình, thêm rằng loại tên lửa này có khả năng sẽ được sử dụng để nhắm mục tiêu các tàu ở vịnh Ba Tư và lính Mỹ nếu đàm phán đổ vỡ.

Mặc dù Israel không thể xóa sổ toàn bộ năng lực phóng tên lửa của Iran, các quan chức nước này cho rằng họ đã đạt được thành tựu khi khiến Iran giảm tần suất khai hỏa xuống còn 10-15 quả một ngày trong phần lớn thời gian diễn ra xung đột. Ở giai đoạn đầu xung đột, số tên lửa được Iran phóng mỗi ngày lên tới hàng chục quả.

Tờ WSJ dẫn nguồn tin quân sự Israel cũng cho biết Iran hiện không có khả năng sản xuất thêm tên lửa và tốc độ phục hồi của Cộng hoà Hồi giáo sẽ phụ thuộc mức độ hỗ trợ từ bên ngoài.

Cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông là Bộ tư lệnh Trung ương (CENTCOM) đã từ chối bình luận về thông tin này.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố lực lượng Mỹ đã đạt được tất cả mục tiêu đề ra trước xung đột.

Hôm 8/4, Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian, nhằm tạo điều kiện cho quá trình đàm phán. Một số quan chức Mỹ lo ngại Iran có thể tận dụng quãng thời gian đình chiến để xây dựng lại một phần kho tên lửa.

"Iran đã thể hiện khả năng đáng kinh ngạc trong đổi mới và phục hồi lực lượng. Họ là đối thủ đáng gờm hơn nhiều so với hầu hết lực lượng quân sự ở Trung Đông, ngoại trừ Israel", Kenneth Pollack, Phó Chủ tịch về chính sách tại Viện nghiên cứu Trung Đông, nhận định.

Mặc dù vậy, giới phân tích Mỹ không cho rằng Iran sẽ sớm khôi phục được kho tên lửa và UAV như mức trước xung đột, sau khi ngành công nghiệp quốc phòng nước này hứng chịu thiệt hại đáng kể từ các cuộc tập kích của Mỹ và Israel.