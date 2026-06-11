Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Nga đã hoàn thành quá trình hiện đại hóa và chuẩn bị quay lại hạm đội.

Theo tạp chí National Security Journal (NSJ) của Mỹ, Hải quân Nga đã hiện đại hóa và nâng cấp các tuần dương hạm hạt nhân khổng lồ nhưng có phần lạc hậu từ thời Chiến tranh Lạnh nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tình hình mới.

Ấn phẩm NSJ lưu ý chiến hạm nói trên đã được trang bị tên lửa đánh chặn tiên tiến, hệ thống phòng thủ tầm gần, tích hợp tên lửa phòng không tầm xa được cải tiến và thậm chí cả vũ khí siêu thanh.

"Việc trang bị tên lửa siêu thanh cho tàu tuần dương hạt nhân sẽ là một bước tiến quan trọng hướng tới việc tăng cường hỏa lực tấn công của chiếc Đô đốc Nakhimov - một chiến hạm lớp Orlan ra đời từ những năm 1980", trang NSJ nói rõ.

Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov sẽ trở nên cực mạnh sau quá trình nâng cấp.

Tác giả bài báo cho rằng động thái này của Liên bang Nga đặt ra mối đe dọa thực sự đối với các quốc gia thuộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

"Nếu Nga trang bị cho tàu tuần dương hiện đại Đô đốc Nakhimov 60 tên lửa siêu thanh, nhiều quốc gia trong NATO và thậm chí cả Mỹ có thể phải đối mặt với một mối đe dọa to lớn và chưa từng thấy trong lịch sử", ấn phẩm NSJ nhận định thêm.

Cần nhắc lại vào tháng 12/2024, có thông tin cho rằng tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov của Hải quân Nga đã hoàn thành quá trình hiện đại hóa sau thời gian kéo dài kỷ lục và bắt đầu những bài thử nghiệm tại khu vực.

Các chuyên gia lưu ý, chiếc Đô đốc Nakhimov hiện được trang bị các hệ thống vũ khí chống tàu ngầm hiện đại như Paket-NK và Otvet, tên lửa chống hạm Onyx cải tiến, tên lửa hành trình Kalibr và quan trọng nhất là tên lửa siêu thanh Zircon.

Hơn nữa các nhà phân tích nhấn mạnh tàu tuần dương này được trang bị phiên bản hải quân của hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir nổi tiếng và hải pháo đa năng Ak-130.