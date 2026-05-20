Việc Nga phát triển Su-57D - một máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm 2 chỗ ngồi được thúc đẩy bởi tiềm năng xuất khẩu và khả năng tương tác với các máy bay không người lái (UAV), đặc biệt là S-70 Okhotnik, theo cổng thông tin The War Zone TWZ của Mỹ.

"Sự hiện diện của phi công thứ hai sẽ tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho sự phát triển tương tác giữa máy bay có người lái và không người lái", ấn phẩm TWZ nêu rõ.

Trang tin này nhận xét Ấn Độ có thể quan tâm đến loại máy bay Su-57D hai chỗ ngồi, khi họ đã thất bại trong dự án FGFA hợp tác cùng với Nga, với mục đích tạo ra phương tiện chiến đấu tương tự.

Bài báo cũng cho rằng Su-57D có thể thay thế các máy bay chiến đấu Su-30SM/M2, vốn thường được sử dụng cho cả nhiệm vụ phòng không và tấn công tầm xa vào các mục tiêu trên mặt đất.

"Tuy nhiên, việc bổ sung thêm một chỗ ngồi cho Su-57 sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của nó. Tầm bay chắc chắn bị hạ thấp do dung tích nhiên liệu giảm và hiệu suất tổng thể của máy bay, bao gồm tốc độ và khả năng cơ động cũng có thể bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý là diện tích phản xạ radar của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, khi chỉ số này tăng vọt đặc biệt là ở phần phía trước quan trọng, làm mất khả năng tàng hình vốn đã yếu kém", trang thông tin quân sự Mỹ chỉ trích Su-57D.

Tiêm kích Su-57D có khá nhiều điểm hạn chế cần được khắc phục.

Trước đó, kênh Telegram Fighterbomber đưa tin rằng phiên bản hai chỗ ngồi mới của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 Felon của Nga đã hoàn thành thử nghiệm lăn bánh trên đường băng.

Cũng trong tháng 5, ông Vadim Badekha - Giám đốc điều hành của Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC), đã tuyên bố tại Đại hội lần thứ 10 của Liên hiệp Kỹ sư Cơ khí rằng máy bay chiến đấu của Nga tỏ ra vượt trội so với vũ khí NATO chế tạo.