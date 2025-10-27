Bão Melissa nhanh chóng trở thành bão cuồng phong ảnh hưởng tới nhiều nước Caribe

Mây bao phủ Kingston, Jamaica, trước khi cơn bão Melissa đổ bộ vào ngày 26/10/2025 (Ảnh: AP)

Bão Melissa được dự báo tiếp tục mạnh lên trong 24 giờ tới và vẫn duy trì cường độ bão lớn khi đổ bộ vào Jamaica trong ngày 27/10. Bão có thể gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người dân tại khu vực này. Thủ tướng Jamaica kêu gọi người dân ở các khu vực trũng thấp chủ động sơ tán.

Trước đó, bão Melissa đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng tại Haiti và Cộng hòa Dominica. Nhiều khu dân cư ở thủ đô Santo Domingo đã bị ngập sâu.

Đến thời điểm này, bão Melissa hiện đã trở thành bão cuồng phong cấp 4 và được dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên. Cụ thể, cơn bão đã mạnh lên thành bão cuồng phong cấp 4 và dự báo tiếp tục mạnh lên trong những giờ tới, trở thành bão cuồng phong cấp 5 - cấp siêu bão. Sức gió lên tới 257 km/h trước khi đổ bộ vào Jamaica sáng 28/10.

Người đàn ông đạp xe trước khi cơn bão Melissa đổ bộ vào Kingston, Jamaica,ngày 26/10/2025 (Ảnh: AP)

Bão Melissa đang cách Guantanamo, Cuba khoảng 280 km, với sức gió duy trì tối đa 220 km/h.

Các nhà dự báo bão tại Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ lưu ý bão Melissa dự kiến tấn công vùng Caribe với mưa lớn, lũ quét, nguy hiểm đến tính mạng và gió mạnh hủy diệt. Gió đứt thấp và nhiệt độ nóng ấm ở đại dương đang tạo điều kiện lý tượng cho bão tăng cấp thần tốc trong 24 giờ tiếp theo.

Các chuyên gia thời tiết khuyến cáo đảo quốc gần 3 triệu dân Jamaica nên chuẩn bị cho nhiều ngày mưa lớn và gió mạnh, với khả năng có lũ quét và sạt lở đất nguy hiểm đến tính mạng.

Lũ lụt và sạt lở đất cũng được dự báo sẽ xảy ra ở Haiti và Cộng hòa Dominica khi cơn bão mới nhất trong mùa bão Đại Tây Dương 2025 di chuyển về phía Bắc.

Dự báo bão Melissa ảnh hưởng kéo dài nhiều ngày tại Jamaica ở cấp độ cuồng phong tới hết ngày 28/10. Cơn bão mạnh càn quét nhiều ngày dự kiến gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng. Melissa có thể là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến Jamaica trong hơn 35 năm qua.

Người dân lội qua một con phố bị ngập do mưa lớn do bão Melissa gây ra ở Santo Domingo, Cộng hòa Dominica, ngày 24/10/2025 (Ảnh: AP)

Bão Melissa đã di chuyển chậm trên Biển Caribe trong những ngày qua, giúp cơn bão tận dụng lợi thế của vùng nước biển nóng ấm, gió đứt giảm để nhanh chóng trở thành bão cuồng phong.

Dự báo mưa từ 380 mm đến 635 mm xảy ra tại một số khu vực ở Tây Nam Haiti và Đông Jamaica đến hết ngày 27/10. Một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa lên tới khoảng 890 mm.

Các khu vực khác của Haiti, miền Nam Cộng hòa Dominica được dự báo có lượng mưa từ 150 mm - 305 mm. Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và nhiều vụ sạt lở đất có thể xảy ra ở tất cả các khu vực trên tới đầu tuần này.

Sau khi di chuyển về phía Bắc Jamaica, bão Melissa dự kiến gây ảnh hưởng tới phía Nam Cuba và di chuyển đến miền Trung hoặc miền Nam Bahamas ngày 29/10 và ngày 30/10, trước khi chuyển hướng Tây Bắc đi vào giữa Đại Tây Dương vào cuối tuần tới.