Trả lời Báo Điện tử VTC News về vụ bảo mẫu ở Quảng Ngãi ném bé trai 14 tuổi xuống nền khiến nạn nhân tử vong, TS.LS Đặng Văn Cường (Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam) cho rằng: Hành vi của bảo mẫu ném cháu bé dẫn đến thương tích nghiêm trọng và tử vong trong tình huống này là rất tàn nhẫn, có ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của trẻ em nên việc xử lý hình sự là có căn cứ và cần thiết.

TS.LS Đặng Văn Cường.

Theo TS.LS Đặng Văn Cường, một người trưởng thành, với trình độ nhận thức bình thường cũng sẽ nhận thức được rằng trẻ em là đối tượng đặc biệt trong xã hội cần được quan tâm, bảo vệ, chăm sóc. Đó là những người chưa đủ 16 tuổi, chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, đặc biệt là trẻ em mầm non thì hoàn toàn không có khả năng tự vệ, dễ quấy khóc, thường mắc lỗi.

Khi tiếp xúc với trẻ em, đặc biệt là những người thực hiện chức năng nhiệm vụ trong việc giáo dục, chăm sóc trẻ em thì phải có sự am hiểu về tâm sinh lý của trẻ, có tình yêu thương và có trách nhiệm bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật .

Bởi vậy, dù là trẻ mắc lỗi hoặc vì bất kỳ lý do gì thì cũng không được phép đánh đập, bạo hành. Với người thực hiện hoạt động nghề nghiệp là giáo dục thì càng phải nhận thức được điều này, có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Kết quả xác minh bước đầu của cơ quan điều tra cho thấy bảo mẫu đã nhiều lần ném cháu bé xuống dưới sàn khiến nạn nhân mang thương tích 47% và sau đó tử vong là hành vi rất tàn nhẫn, rất đáng lên án, cần phải bị trừng trị bằng chế tài nghiêm khắc. Hành vi của bảo mẫu đã gây bức xúc, phẫn nộ đối với gia đình và cộng đồng xã hội.

Điều đáng chú ý là người thực hiện hành vi bạo hành, gây thương tích cho cháu bé lại là người có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bởi vậy, phạm tội với người dưới 16 tuổi, phạm tội với người mà người phạm tội có trách nhiệm phải chăm sóc, giáo dục, hành vi có tính chất côn đồ là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự để khi lượng hình tòa án sẽ tuyên một mức án nghiêm khắc đối với bị can này.

TS.LS Đặng Văn Cường cho biết bước đầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bảo mẫu này về tội cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự là có căn cứ. Tuy nhiên, nếu quá trình tiến hành tố tụng mà có căn cứ chứng minh hành vi có thể dẫn đến chết người, bị can nhận thức được hành vi này nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi thì có thể chuyển tội danh sang giết người để xử lý chứ không đơn giản chỉ là tội cố ý gây thương tích.

Luật sư Đặng Văn Cường phân tích tội giết người khác với tội cố ý gây thương tích ở động cơ mục đích thực hiện hành vi xâm phạm đến thân thể của người khác và hậu quả có thể xảy ra từ hành vi nguy hiểm. Nếu thực hiện hành vi xâm phạm đến thân thể người khác nhằm mục đích cướp đoạt tính mạng của nạn nhân hoặc hành vi có thể dẫn đến đoạt tính mạng của nạn nhân thì sẽ xử lý hình sự về tội giết người mà không phụ thuộc vào việc nạn nhân có tử vong hay không.

Còn trường hợp hành vi xâm phạm đến thân thể người khác không có động cơ mục đích giết người, không nhận thức được hành vi có thể dẫn đến chết người nhưng hậu quả chết người đã xảy ra ngoài mong muốn và nhận thức của đối tượng gây án thì sẽ xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Với hành vi gây thương tích 47% dẫn đến hậu quả chết người, hành vi được xác định là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ thì bị can trong vụ án này sẽ phải đối mặt hình phạt từ 7 năm đến 14 năm tù theo quy định tại Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Trường hợp quá trình điều tra có căn cứ cho thấy đối tượng này nhận thức được hành vi có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi ném cháu bé xuống nền khiến nạn nhân tử vong thì có thể chuyển tội danh sang tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự với hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Một điều cũng đáng chú ý trong vụ việc này là cơ quan chức năng xác định cơ sở giáo dục mầm non hoạt động chui, không có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Đây là một trong những lý do khiến vụ việc bạo hành xảy ra nên cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý. Cụ thể, cần phải xử lý nghiêm đối với cơ sở giáo dục mầm non chui, thiếu sự quản lý của nhà nước. Với chủ cơ sở giáo dục và cơ quan chức năng mà thiếu sự quản lý dẫn đến hậu quả sự việc thì cũng có thể xử lý hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự .

Giáo dục mầm non là hoạt động giáo dục nghề nghiệp đặc biệt, đặc thù, cần phải có cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn, cán bộ giáo viên tham gia hoạt động giáo dục mầm non cũng phải có bằng cấp, chứng chỉ, chuyên môn phù hợp. Việc thành lập hoạt động cơ sở giáo dục mầm non tư thục tự phát, thiếu sự quản lý của nhà nước, người thực hiện tham gia các hoạt động giáo dục không có chứng chỉ chuyên môn, không có bằng cấp phù hợp thì sẽ không đủ kiến thức, kỹ năng và đạo đức để chăm sóc trẻ em nên rất dễ có thể phát sinh những tình huống mất bình tĩnh, thiếu kiểm soát cảm xúc dẫn đến thực hiện hành vi nguy hiểm cho trẻ em.

"Việc chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non đòi hỏi người thực hiện hoạt động phải có tâm, có đức, phải yêu nghề, yêu trẻ. Ngoài ra, người tham gia hoạt động giáo dục mầm non cũng cần phải được đào tạo để có kiến thức, có kỹ năng cần thiết.

Với những người có tính nóng nảy, ích kỷ, thiếu đạo đức, thiếu kỹ năng sống, hạn chế khả năng kiểm soát cảm xúc thì việc tiếp xúc với trẻ em sẽ gây ra nguy hiểm cho trẻ em" - TS.LS Đặng Văn Cường chia sẻ thêm.

Khoảng 7h30 ngày 16/7, chị B.T.M.P. đưa con trai là L.A.K. (SN 2024) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do Nguyễn Thị Quyên (SN 1985, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) trực tiếp quản lý và chăm sóc. Nguyễn Thị Quyên tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A) Sau bữa ăn sáng, cháu K. quấy khóc, không chịu ngủ. Trong lúc mất bình tĩnh, Quyên bế cháu lên rồi ném xuống tấm nệm trải dưới nền nhà trong phòng ngủ. Ngay sau đó, K. có biểu hiện nôn ói, co giật, tím tái. Bà Quyên cùng người nhà đưa bé đến Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi cấp cứu. Do tình trạng chuyển biến xấu, K. được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị chuyên sâu. Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera giám sát tại cơ sở giữ trẻ, thu thập lời khai từ các nhân chứng và những người liên quan để điều tra vụ án. Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại Đà Nẵng, K. bị tổn thương sọ não, xuất huyết nội sọ, tụ máu dưới màng cứng, tổn thương não diện rộng, tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 47%. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Quyên về hành vi Cố ý gây thương tích.