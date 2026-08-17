Báo Malaysia: VAR gây tranh cãi, đội tuyển Việt Nam 2 lần hưởng lợi

Báo Malaysia cho rằng có sự tranh cãi trong 2 tình huống VAR liên quan đến đội tuyển Việt Nam.

Trên SVĐ Kuala Lumpur, đội tuyển Việt Nam không tạo được thế trận thực sự vượt trội trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026. Tuy nhiên, đoàn quân áo đỏ vẫn giành chiến thắng 2-0 nhờ bàn thắng của Xuân Son và pha phản lưới nhà đến từ hậu vệ Danish.

Đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 ngay trên sân khách

Trang News Strait Times (Malaysia) trong bài viết về trận đấu nhấn mạnh đến 2 tình huống VAR liên quan tới đội tuyển Việt Nam:

"Đội tuyển Việt Nam đã giành lợi thế sau một hiệp một đầy kịch tính và tình huống kiểm tra VAR gây tranh cãi ở hiệp hai.

Các cầu thủ Malaysia cho rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền ở phút 29 khi G. Pavithran ngã trong vòng cấm địa Việt Nam sau pha tranh chấp với Bùi Hoàng Việt Anh.

Trọng tài người Uzbekistan Lutfullin Rustam đã ra hiệu cho trận đấu tiếp tục sau khi nhận định Việt Anh dường như chạm bóng trước thủ môn Patrik Lê Giang trong tình huống thủ thành này lao ra bắt bóng. Quyết định này đã khiến gần 8.000 khán giả chủ nhà đồng loạt hô vang "VAR, VAR".

Đội tuyển Việt Nam đã tạo ra bước ngoặt ở phút bù giờ thứ năm của hiệp một khi đường tạt bóng từ cánh phải của Trương Tiến Anh tìm đến đúng vị trí của Nguyễn Xuân Son; cầu thủ này thực hiện pha bay người đánh đầu đưa bóng vào lưới, đánh bại thủ môn Azri Ghani.

Malaysia có cơ hội xoay chuyển cục diện trận đấu ở phút 61 khi Mohamadou Sumareh bị Lê Giang và Nguyễn Văn Vĩ phạm lỗi ngã trong vòng cấm.

Thủ môn Patrik Lê Giang thoát thẻ đỏ sau khi trọng tài kiểm tra màn hình VAR

Ban đầu, trọng tài Rustam rút thẻ đỏ trực tiếp, nhưng quyết định này đã bị hủy bỏ sau khi tham khảo VAR, điều này đã gây ra sự phản đối dữ dội từ phía người hâm mộ Malaysia.

Việt Nam có bàn thắng thứ hai ở phút 86 nhờ cú dứt điểm của Nguyễn Quang Hải; bóng chạm nhẹ vào Faris Danish Asrul làm đổi hướng, khiến thủ môn Azri không thể cản phá".

Trang Utusan Melayu (Malaysia) thừa nhận lợi thế lớn dành cho đội tuyển Việt Nam trước trận bán kết lượt về: "Những nỗ lực thu hẹp khoảng cách của Malaysia ngày càng trở nên khó khăn hơn ở phút 85 khi Faris Danish trong nỗ lực cản đường chuyền của Nguyễn Quang Hải đã đưa bóng đi vào lưới nhà.

Việt Nam giữ vững tỉ số 2-0 cho đến tiếng còi mãn trận qua đó tạo lợi thế thoải mái trước trận lượt về trên sân nhà.

Malaysia đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn để tiến vào chung kết AFF Cup 2026 sau khi để thua 0-2 trước nhà đương kim vô địch trên sân nhà.

Thất bại này buộc thầy trò HLV Tan Cheng Hoe phải giành được kết quả tích cực trong trận lượt về tại Hà Nội vào thứ Tư tuần này nếu muốn giành vé vào chung kết lần đầu tiên kể từ năm 2018".

Tuyển Việt Nam có lợi thế lớn

Trang BH Online (Malaysia) trích dẫn lại phát biểu có phần cay đắng của HLV Tan Cheng Hoe: "

"Chúng tôi biết Việt Nam là một đối thủ khó chơi và chúng tôi đã cử đội hình mạnh nhất. Với tư cách là huấn luyện viên, tôi tự hào về các cầu thủ đã cống hiến hết mình, thi đấu với đầy tự tin và quyết tâm trong trận đấu này.

Tôi thất vọng với kết quả trận đấu nhưng tôi tự hào về các cầu thủ. Chúng tôi đã có thể cạnh tranh với đối phương nhưng đã bị trừng phạt vì thiếu bình tĩnh vào cuối hiệp một. Chúng tôi cũng đã kiểm soát được trận đấu trong hiệp hai nhưng không may mắn khi bàn phản lưới nhà đã kết liễu trận đấu".

Trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.