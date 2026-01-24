Báo Malaysia: U23 Việt Nam đã có cái kết trọn vẹn tại giải U23 châu Á 2026

Chiến thắng 7-6 trong loạt đá luân lưu 11m trước U23 Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam giành tấm HCĐ giải U23 châu Á 2026. Trang Makan Bola (Malaysia) đăng tải bài viết về trận đấu:

"U23 Việt Nam đã có cái kết trọn vẹn ở chiến dịch U23 châu Á 2026 khi giành được vị trí thứ ba chung cuộc. Họ đạt được vị trí này nhờ chiến thắng bất ngờ trước U23 Hàn Quốc.

Sau khi bị loại ở bán kết, các học trò của ông Kim Sang-sik đang tập trung vào mục tiêu giành tấm HCĐ. Đội tuyển U23 Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lee Min-sung, cũng có cùng mục tiêu đó.

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã gây bất ngờ cho các "chiến binh Taeguk" bằng một bàn thắng ở phút thứ 30. Bàn thắng này giúp Việt Nam dẫn trước cho đến hết hiệp một. U23 Hàn Quốc gỡ hòa nhờ bàn thắng của Park Tae-won ở phút 69.

Đình Bắc ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn vào lưới U23 Hàn Quốc

Nhưng các cổ động viên Việt Nam lại sớm được reo hò khi Nguyễn Đình Bắc đưa đội nhà vượt lên dẫn trước hai phút sau đó. Shin Min-ha đưa trận đấu bước vào hiệp phụ với bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút thứ 97.

Sau khi cả hai đội vẫn hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu, loạt sút luân lưu được tổ chức để xác định người chiến thắng. U23 Việt Nam được hưởng niềm vui khi thắng 7-6 và giành tấm HCĐ".

Makan Bola cho rằng tấm HCĐ giải U23 châu Á 2026 sẽ tiếp thêm niềm cảm hứng cho bóng đá Việt Nam: "Tấm HCĐ giải U23 châu Á 2026 sẽ tiếp thêm động lực tinh thần cho U23 Việt Nam tại các giải đấu tiếp theo như Asiad 2026 hay xa hơn là SEA Games 34".

Một thông tin đáng chú ý, U23 Việt Nam sẽ thực hiện "thay máu" tại Asiad 2026 khi sử dụng đội hình U21 thay vì U23. Asiad 2026 diễn ra từ 19/9 đến 4/10/2026 tại Nhật Bản.

U23 Việt Nam 2-2 (luân lưu 7-6) U23 Hàn Quốc (Tranh hạng ba U23 châu Á 2026)