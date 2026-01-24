Bản lĩnh như U23 Việt Nam: Tỉ lệ thắng luân lưu 11m đạt 100%, một tay nắm giữ kỷ lục giải châu Á

U23 Việt Nam 2-2 (luân lưu 7-6) U23 Hàn Quốc (Tranh hạng ba U23 châu Á 2026)

Với thắng lợi trước U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam không chỉ giành tấm HCĐ U23 châu Á 2026 mà còn duy trì tỉ lệ thắng 100% ở các loạt đá luân lưu 11m tại giải đấu. Năm 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng 2 lần trở thành người hùng giúp U23 Việt Nam lần lượt vượt qua U23 Iraq và U23 Qatar tại loạt "đấu súng". Năm 2026, tới lượt thủ thành Cao Văn Bình tỏa sáng mang về chiến thắng.

Thủ môn Cao Văn Bình tỏa sáng giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam hiện cũng đang giữ kỷ lục đội tuyển có nhiều chiến thắng trong loạt đá luân lưu 11m nhất lịch sử giải U23 châu Á với 3 lần. Đoàn quân áo đỏ cho thấy bản lĩnh đáng nể trên chấm 11m khi đã thực hiện thành công 16/17 quả đá. Người duy nhất sút hỏng là Quang Hải vào năm 2018. Đặc biệt có một số cái tên đã 2 lần chiến thắng trên chấm 11m ở loạt "đấu súng" là Văn Thanh, Xuân Trường và Hà Đức Chinh.

Việc chuẩn bị kỹ càng cho các loạt đá là bí quyết thành công của U23 Việt Nam. Ở trận gặp U23 Hàn Quốc, ban huấn luyện đã có những dặn dò cho các cầu thủ thực hiện cũng như thủ môn Cao Văn Bình. Trong cả 7 loạt đá, cầu thủ U23 Việt Nam đều đánh lừa được thủ môn Hàn Quốc. Trong khi thủ môn Cao Văn Bình nhiều lần đoán đúng hướng bóng và cuối cùng cản phá thành công ở loạt thứ 7.