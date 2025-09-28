Báo Malaysia nghi vấn một quan chức của bóng đá Việt Nam can thiệp làm phanh phui bê bối của đội nhà

Bóng đá Malaysia một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế sau khi FIFA áp đặt lệnh trừng phạt liên quan đến vấn đề làm giả giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch.

Đáng chú ý, hãng truyền thông Makan Bola của Malaysia vừa đăng bài bình luận, bày tỏ nghi vấn rằng một quan chức của bóng đá Việt Nam có thể đã vào cuộc cạn thiệp, góp phần khiến bê bối của bóng đá Malaysia bị phanh phui. Nhân vật này là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, một Ủy viên trong Ban Kỷ luật của FIFA.

Makan Bola viết: “Câu hỏi thú vị hơn bây giờ không chỉ là về những án phạt được đưa ra mà còn về việc ai là người đứng sau quá trình ra quyết định.

Ủy ban Kỷ luật FIFA hiện do ông Mohammed Al Kamali đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất làm Chủ tịch, cùng với sự tham gia của một số nhân vật quốc tế, bao gồm cả ông Bandar Al-Hamidani đến từ Ả Rập Xê Út. Trong số những người hâm mộ bóng đá trong nước, cái tên gây chú ý nhất là Nguyễn Thị Mỹ Dung đến từ Việt Nam.

Bà là một luật sư giàu kinh nghiệm, từng công tác tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các cơ quan luật thể thao ở cấp độ châu Á. Sự hiện diện của bà trong ủy ban kỷ luật FIFA được coi là sự công nhận đối với các chuyên gia pháp lý khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong bối cảnh Malaysia, điều này lại tiềm ẩn nguy cơ xung đột lợi ích.

Liệu sự hiện diện của đại diện Việt Nam này có tiềm năng ảnh hưởng đến quyết định của Malaysia được FIFA công bố hôm thứ Sáu tuần trước hay không? Câu trả lời chính thức thì là không. Mỗi thành viên ủy ban đều phải tuân thủ các nguyên tắc liêm chính và trung lập. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, nhất là khi tuyển Việt Nam cũng là đối thủ của Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027”.

Trang Makan Bola còn nhắc tới một vị quan chức khác đến từ Singapore: “Ngoài Việt Nam, còn có một đại diện khác đến từ Đông Nam Á trong ban tổ chức. Đó là Abdul Salim Ahmed Ibrahim đến từ Singapore, người cũng có nền tảng về luật pháp và quản lý thể thao. Mặc dù thành phần quốc tế có vẻ cân bằng, nhưng người hâm mộ Malaysia vẫn chú ý đến ảnh hưởng của đại diện Việt Nam”.

Trước đó, FIFA đã chính thức thông báo án phạt với LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng như 7 cầu thủ nhập tịch được làm giả hồ sơ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Trong những ngày tới, LĐBĐ châu Á (AFC) dự kiến cũng sẽ áp dụng án phạt với tuyển Malaysia. Nhiều phương tiện truyền thông trong khu vục dự đoán rằng khả năng lớn tuyển Malaysia sẽ bị xử thua tuyển Việt Nam 0-3 ở vòng loại Asian Cup 2027.