Báo Malaysia: “ĐT Malaysia đừng khóc nữa, hãy sẵn sàng chiến đấu với ĐT Việt Nam”

Truyền thông Malaysia cho rằng ĐTQG nước này cần chuẩn bị thật tốt về tâm lý hòng hướng tới chiến thắng trước tuyển Việt Nam.

“Đừng khóc nữa, hãy sẵn sàng chiến đấu chống lại tuyển Việt Nam” – đây là tiêu đề mới được trang Bharian của Malaysia đăng tải, nói về trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup giữa tuyển Malaysia gặp Việt Nam vào ngày 5/10.

Cây bút Syazwan Msar cho rằng tuyển Malaysia cần quên đi việc không thể lọt vào chung kết, để hướng tới trận tranh hạng 3 với tuyển Việt Nam.

“Nỗi thất vọng vì không thể vào chung kết đã được chấp nhận, giờ đây HLV Tan Cheng Hoe muốn Harimau Malaya nhanh chóng lấy lại tinh thần và tập trung vào nhiệm vụ cuối cùng: đánh bại Việt Nam trong trận tranh hạng ba và tư của FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân vận động Gelora Bung Karno (GBK) vào thứ Hai.

Mặc dù chiến thắng 6-0 trước Singapore trong trận đấu cuối cùng của bảng A tại sân vận động Si Jalak Harupat, Bandung, hôm thứ Năm tuần trước vẫn chưa đủ để đưa Malaysia vào chung kết, nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn phải nhìn nhận tình hình hiện tại của đội tuyển một cách tích cực hơn.

Thực tế, huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển Harimau Malaya tin rằng ba trận đấu gần đây đã cho thấy rõ khả năng của các học trò, đặc biệt là về sự vững chắc trong phòng ngự và khả năng ghi bàn” – Bhrarian viết.

Bharian cho rằng đội nhà cần dốc toàn lực cho trận gặp tuyển Việt Nam.

Bài viết của Bharian cũng trích phát biểu của HLV Tan Cheng Hoe: “Tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng chúng ta không giành được vé vào chung kết. Nhưng điều quan trọng là trong ba trận đấu gần đây, chúng ta đã chơi rất tốt, chúng ta đã bảo vệ được khung thành và cũng ghi được rất nhiều bàn thắng."

Bharian tiếp tục viết: “Như vậy, giọng điệu của Cheng Hoe cho thấy trọng tâm chính của đội lúc này không còn là cuộc chiến giành tấm vé vào chung kết, mà là làm thế nào để các cầu thủ đảm bảo chiến dịch của họ không kết thúc trong thất vọng…

Trận đấu gặp tuyển Việt Nam cũng tạo cơ hội cho Harimau Malaya cải thiện kết quả sau khi họ để thua 0-2 ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup tại Hà Nội hồi tháng 8.

Đối với Tan Cheng Hoe, điều quan trọng lúc này là sự tự tin của các cầu thủ không bị ảnh hưởng chỉ vì họ không lọt vào chung kết FIFA ASEAN Cup”.

Trang Baharian cũng đăng một bài viết khác nói về phát biểu của cầu thủ Stuart Wilkin trước trận gặp tuyển Việt Nam. Cầu thủ này cho rằng “Hổ Mã Lai” đã ghi 9 bàn, không thủng lưới bàn nào qua 3 trận vòng bảng FIFA ASEAN Cup, nhưng họ vẫn có thể làm tốt hơn trước tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Stuart Wilkin thừa nhận toàn đội thất vọng vì không có cơ hội vào chung kết, nhưng đồng thời cũng tự hào về những gì đã đạt được và giờ muốn đặt mục tiêu mới là đánh bại tuyển Việt Nam.

“Chúng tôi tự hào về những gì mình đã đạt được. Chúng tôi đã ghi được chín bàn thắng trong giải đấu này và không để thủng lưới bàn nào, vì vậy thật khó tin là chúng tôi lại không giành được vé vào chung kết.

"Tất nhiên chúng tôi thất vọng, nhưng chúng tôi tự hào về những gì mình đã đạt được," Stuart Wilkin nói.

Tuyển Malaysia đang rất quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam.

Trang Bharian trích thêm phát biểu của cầu thủ Arif Aiman Hanapi bày tỏ tinh thần quyết tâm dù tuyển Malaysia không lọt vào chung kết:

“Với tôi, với tư cách là một người hâm mộ đất nước, không cần phải thất vọng. Không cần phải chỉ trích chúng tôi hay bất cứ điều gì, chúng tôi đã cố gắng hết sức trong giải đấu ba trận này mà không để thủng lưới bàn nào. Chúng tôi đã rất nỗ lực và sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai”.

Trận tranh hạng Ba giữa tuyển Việt Nam gặp Malaysia sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 5/10. Thống kê cho thấy, tuyển Việt Nam bất bại trước Malaysia suốt 12 lần chạm trán gần nhất, trong đó thắng tới 11 trận, hoà 1.