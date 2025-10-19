Báo Malaysia cho rằng đội nhà “cay đắng” khi cùng bảng với U22 Việt Nam ở SEA Games

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào. Kết quả này đã gây ra mối lo lớn cho truyền thông Malaysia.

Trang Metro đăng bài viết có tiêu đề: “Bài kiểm tra cay đắng của ‘Young Tiger’ tại Sea Games Thái Lan”. Bài viết này cho rằng đội nhà sẽ rất khó khăn khi phải sớm đụng độ thầy trò HLV Kim Sang-sik.

“U22 Malaysia sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn trước Việt Nam sau khi được xếp vào bảng B với Lào tại SEA Games 2025 ở Thái Lan, diễn ra từ ngày 9 đến 20/12…

Dưới sự dẫn dắt của Nafuzi Zain, Harimau Muda (biệt hiệu của U22 Malaysia) dự kiến sẽ gặp khó trước Việt Nam trong nỗ lực tiến vào bán kết với tư cách là đội đầu bảng, trong khi Lào cũng được đánh giá là có khả năng gây bất ngờ” – Metro bình luận.

Báo Malaysia lo cho đội nhà khi phải cùng bảng với U22 Việt Nam.

Ngoài việc nhắc tới U22 Việt Nam, Metro cho rằng chủ nhà Thái Lan đã “gặp may” khi rơi vào bảng đấu rất dễ thở.

“May mắn cho đội chủ nhà, Thái Lan được xếp vào bảng A cùng với Campuchia và Timor-Leste, trong khi bảng C gồm có Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore”.

Trang Metro cũng nhắc lại thành tích không tốt của U22 Malaysia trong vài kỳ SEA Games gần đây: “Cần lưu ý rằng tại giải đấu năm 2023 ở Campuchia, Malaysia đã không thể vượt qua vòng bảng sau khi chỉ đứng thứ tư ở giải đấu trước đó tại Việt Nam vào năm 2021.

Lần cuối cùng Malaysia giành huy chương vàng là tại SEA Games 2011 ở Indonesia, trong khi huy chương bạc tại kỳ SEA Games 2017 ở Kuala Lumpur là lần cuối cùng Malaysia xuất hiện trên bục vinh quang tại giải đấu này”.

Một hãng truyền thông khác, Bharian cũng bày tỏ sự quan ngại cho đội nhà sau khi có kết quả bốc thăm:

“Thử thách rất lớn chờ đợi U22 Malaysia khi họ phải chạm trán Việt Nam ở bảng B, cùng với Lào tại SEA Games 2025” – Bharian nhận định.

U22 Việt Nam vẫn duy trì chuỗi thành tích ấn tượng từ đầu năm 2025.

Ở giải đấu gần đây, đó là U23 Đông Nam Á 2025, lứa U22 Malaysia thi đấu không tốt và bị loại ngay từ vòng bảng. Ngược lại, U22 Việt Nam lại giành chức vô địch rất thuyết phục.

Tháng trước, ở vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam cũng toàn thắng cả 3 trận trên sân nhà mà không thủng lưới bàn nào. Ngược lại, Malaysia chỉ thắng 1, thua 2, chỉ xếp thứ 3 tại bảng F qua đó không thể góp mặt ở VCK.