Báo Malaysia: "Án phạt từ FIFA được tạm hoãn, nhưng cầu thủ nhập tịch giờ biết đá cho CLB nào?"

“Trong lúc bất ngờ nhất, mặt trời lại ló dạng một lần nữa và mọi thứ lại ổn. Không có cơn bão nào kéo dài mãi mãi”, tiền đạo Rodrigo Holgado hào hức viết trên trang cá nhân. Trong khi đó, Gabriel Palmero tuyên bố ngắn gọn: “Chúng tôi đã trở lại”.

Đây là 2 trong số 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vừa được Tòa án trọng tài thể thao (CAS) tạm thời đình chỉ án phạt cấm thi đấu 12 tháng của FIFA (ban hành từ cuối tháng 9/2025).

“Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) xin thông báo Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án của 7 cầu thủ nhập tịch tuyển Malaysia, bao gồm: Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel.

Quyết định này có nghĩa rằng, án phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng do FIFA áp đặt đối với 7 cầu thủ trên sẽ tạm thời bị đình chỉ. Nhóm cầu thủ này được phép tiếp tục tham gia các hoạt động bóng đá cho đến khi có quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo tại CAS”, Liên đoàn bóng đá Malaysia thông báo vào đêm qua (26/1).

Rodrigo Holgado (phải) và Gabriel Palmero đã bị CLB chủ quản thanh lý cách đây vài tháng.

Thông báo của FAM không có nghĩa tuyển Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch thoát án. Trên thực tế, đây chỉ là biện pháp tạm hoãn thi hành án phạt trong thời gian CAS điều tra rõ vụ việc, xem việc nhập tịch cầu thủ của FAM là đúng hay sai quy định.

Điều này được CAS thực hiện để bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ. Trong thời gian điều tra vụ việc, họ có thể quay trở lại thi đấu cho CLB chủ quản. Đến khi mọi việc được kết luận rõ ràng, án phạt được đưa ra, thì 7 cầu thủ này mới phải chấp hành.

Thế nhưng trớ trêu ở chỗ, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero đã bị CLB chủ quản thanh lý hợp đồng từ trước đó.

“Mặc dù án phạt của FIFA đã được tạm đình chỉ, nhưng câu hỏi đặt ra là bây giờ Palmero và Holgado sẽ thi đấu cho câu lạc bộ nào, bởi trước đó họ đã bị đội bóng chấm dứt hợp đồng.

CD Tenerife của Tây Ban Nha cắt hợp đồng với Palmero vào tháng 11/2025; trong khi Holgado bị CLB America de Cali của Colombia chấm dứt hợp đồng vào cuối năm ngoái”, tờ Hmetro của Malaysia đặt câu hỏi.

Tuyển Malaysia vẫn đối diện nguy cơ bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.

Trong khi đó, hậu vệ Facundo Garces may mắn hơn 2 cái tên kể trên. Anh vẫn được Deportivo Alaves (đang thi đấu tại La Liga) giữ lại. Ngay sau khi CAS ra quyết định, đội bóng Tây Ban Nha này đã thông báo sẽ đưa Facundo Garces trở lại tập luyện cùng CLB ngay lập tức.

Tuy nhiên đến thời điểm CAS đưa ra phán quyết cuối cùng, nguy cơ bị cấm thi đấu vẫn có thể xảy ra với 7 cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia.