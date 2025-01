Bạo lực tại Seoul gây thiệt hại nặng nề cho tòa án Hàn Quốc

Theo thông tin do Toà án phía Tây thủ đô Seoul vừa công bố chiều nay 20/1, vụ việc những người ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol xông vào đập phá trụ sở Tòa án vào rạng sáng ngày 19/1, sau khi Tòa đưa ra quyết định giam giữ Tổng thống, đã gây những thiệt hại vật chất to lớn. Theo thống kê sơ bộ, nhiều cửa kính, cửa sổ, cửa ra vào, camera an ninh, thiết bị phòng chống cháy nổ, mái che... bị phá hủy, với mức thiệt hại ban đầu lên tới 600 - 700 triệu Won (tương đương khoảng 12 tỷ 700 triệu VND).

Những người ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol đập vỡ cửa kính tòa án. Ảnh: NHK

Đặc biệt, khi những người ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol tấn công tòa án, có tới 25 nhân viên của tòa đã phải leo lên mái và gác mái để tránh nạn. Mặc dù không có thương vong, nhưng những người này đã ở trong tình trạng hoảng sợ nghiêm trọng. Bên cạnh đó, theo truyền thông Hàn Quốc, lực lượng cảnh sát quốc gia của nước này đã phải vào cuộc để trấn áp, ngăn chặn bạo lực lan rộng. Chỉ riêng trong đêm 18 rạng sáng 19/1 lực lượng này đã bắt giữ 90 người quá khích. Tất cả những người bị bắt giữ đều ở độ tuổi từ 20 - 30 tuổi.

Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc coi đây là hành động khiêu khích đối với nền pháp trị, cần phải đối phó nghiêm khắc dựa trên các quy định của pháp luật. Hiện nay, cơ quan này vẫn đang thắt chặt an ninh để đề phòng bạo lực tiếp tục bùng phát, trong khi vẫn lác đác xảy ra những vụ xung đột nhỏ lẻ giữa những người biểu tình và cảnh sát đang làm nhiệm vụ duy trì trật tự trị an công cộng.