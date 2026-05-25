Bạo lực học đường: Nam sinh lớp 8 dùng rìu đánh bạn học

Hoàng Thanh
|

Trong khi giáo viên chuẩn bị giảng dạy thì học sinh ngồi phía đưới đã lấy rìu trong cặp sách đánh vào đầu khiến bạn cùng lớp thương tích nặng.

Ngày 25-5, UBND phường Thống Nhất, tỉnh Gia, Lai xác định trên địa bàn vừa xảy ra vụ bạo lực học đường với học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ.

Theo UBND phường Thống Nhất, vào tiết học đầu giờ chiều 21-5, thầy N.T (giáo viên môn Công nghệ) đang chuẩn bị bắt đầu tiết học thì em Ngô Hoàng N. ngồi dưới lớp đã dùng rìu giấu sẵn trong cặp sách đánh vào vùng đầu của bạn học cùng lớp là em H.Đ.U.L, ngồi phía trên.

Học sinh lớp 8 dùng rìu đánh bạn giữa tiết học gây chấn động tại gia Lai - Ảnh 1.

Học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cầm rìu đánh bạn ngay trong tiết học

Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường THCS Nguyễn Văn Cừ đã nhanh chóng đưa em H.Đ.U.L đi cấp cứu tại bệnh viện và thông báo với chính quyền địa phương, công an phường để kịp thời giải quyết vụ việc.

Song song với đó, giáo viên chủ nhiệm liên hệ ngay với phụ huynh của em Ngô Hoàng N. và kết hợp với tổ giáo vụ nhà trường làm việc với công an.

Hiện tại em H.Đ.U.L sau khi được các bác sĩ chẩn đoán bị tụ máu não đã được chuyển viện vào bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an phường Thống Nhất tiếp tục điều tra, làm rõ.

