Bạo lực đẫm máu ở Syria: 5000 người ủng hộ ông Assad ẩn náu nơi nguy hiểm, Tổng thống Sharaa chỉ thị nóng

Loạt chỉ thị từ Tổng thống lâm thời Syria

Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, nhà lãnh đạo Syria hôm 9/3 đã tuyên bố sẽ truy lùng những người gây ra các cuộc đụng độ bạo lực giữa những người ủng hộ cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad và những người ủng hộ các nhà lãnh đạo mới của đất nước. Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa nói rằng sẽ buộc bất cứ ai vượt quá thẩm quyền phải chịu trách nhiệm.

Một nhóm giám sát nhân quyền ở Syria cho biết, các cuộc đụng độ đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Theo nhóm này, 745 người thiệt mạng là thường dân, 125 người là thành viên của lực lượng an ninh Syria và 148 người là những người trung thành với chế độ Assad.

Ông Ahmad al-Sharaa. Ảnh: Getty

Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình quốc gia và được đăng tải trên các trang mạng xã hội, Tổng thống lâm thời của Syria Ahmed al-Sharaa đã cáo buộc các thế lực nước ngoài và những người trung thành với ông Assad gây ra tình trạng bất ổn tại Syria.

"Hôm nay, khi chúng ta đang ở thời điểm quan trọng này, chúng ta thấy mình đang phải đối mặt với mối nguy hiểm mới - sự nổi dậy của những người trung thành với chế độ cũ và những lực lượng nhận hẫu thuận của nước ngoài nhằm kích động xung đột mới và kéo đất nước chúng ta vào một cuộc nội chiến, nhằm mục đích chia rẽ và phá hủy sự thống nhất đất nước," ông Sharaa nói.

Văn phòng của Tổng thống lâm thời Sharaa cho biết, họ đang thành lập một ủy ban độc lập để điều tra các cuộc đụng độ của cả hai bên.

"Chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm, với sự quyết đoán tuyệt đối, đối với bất cứ ai liên quan đến việc khiến dân thường đổ máu, ngược đãi dân thường, vượt quá thẩm quyền của nhà nước hoặc lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân. Không ai có thể đứng trên luật pháp," ông Sharaa nói thêm.

Một nguồn tin an ninh Syria nói với Reuters rằng nhịp độ giao tranh đã chậm lại quanh các thành phố Latakia, Jablah và Baniyas, trong khi các lực lượng tiến hành tìm kiếm các khu vực miền núi xung quanh, nơi ước tính có khoảng 5.000 người ủng hộ ông Assad đang ẩn náu.

Các tay súng địa phương đã chiếm giữ các khu vực quân sự, ẩn náu tại các khu vực ở dãy núi Latakia để tiến hành các cuộc tấn công, trong khi những tay súng khác ẩn náu tại thành phố Jableh.

Nguồn tin cảnh sát nói với Reuters, chính quyền Damascus đang gửi quân tiếp viện để tăng cường sự hiện diện an ninh tại các khu vực miền núi - nơi những khu rừng rậm rạp và địa hình hiểm trở đang là lợi thế cho lực lượng chống chính phủ mới ở Syria.

Bạo lực gia tăng

Cựu Tổng thống Assad đã tới Nga tị nạn vào năm ngoái, sau khi lực lượng do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) của ông Sharaa lật đổ chính phủ.

Các nước phương Tây, các quốc gia Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ lực lượng HTS trong khi Nga, Iran và lực lượng dân quân lại ủng hộ chế độ Assad. Điều này đã khiến Syria trở thành mặt trận cho các cuộc xung đột ủy nhiệm giữa nhiều phe phái vũ trang.

Kể từ khi ông Assad bị lật đổ, các nhóm được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã đụng độ với lực lượng người Kurd - kiểm soát phần lớn vùng Đông Bắc Syria. Trong khi đó, Israel đã tấn công các địa điểm quân sự ở Syria.

Tình hình tại Syria tương đối bình lặng sau khi chế độ Assad sụp đổ, nhưng bạo lực gia tăng gần đây khi các lực lượng của HTS được cho là khống chế các cuộc nổi dậy ngày càng gia tăng của giáo phái Alawite. Chính quyền do ông Assad lãnh đạo đã đưa nhiều người từ cộng đồng người Alawite vào bộ máy an ninh và hành chính của đất nước Syria - điều mà chính quyền do HTS lãnh đạo hiện đang tìm cách cải tổ.