Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, trong những ngày qua, mưa lũ lịch sử, lũ chồng lũ, bão chồng bão đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.

Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã tập trung cao độ phòng chống bão, giảm nhẹ thiên tai nhưng mưa rất to, gió rất lớn, nước dồn hạ lưu rất nhanh đã gây thiệt hại rất nặng nề.

Các đại biểu Quốc hội dành một phút tưởng niệm những người tử vong do thiên tai, bão lũ gây ra. Ảnh: Như Ý

Tại phiên họp Quốc hội hôm nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, các gia đình có người bị nạn. Xin chia sẻ với những khó khăn vất vả của các địa phương và nhân dân trong vùng thiên tai.

Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Ảnh: Như Ý

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: bão lũ, thiên tai dù ác liệt đến đâu rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng tình đồng chí, nghĩa đồng bào và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta: Lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân mãi còn ở lại.

Quốc hội ghi nhận, cảm ơn và biểu dương lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ khác đã không quản khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, giúp sức để cứu giúp nhân dân, chia sẻ đồng cảm với các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kêu gọi toàn thể các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay cùng với nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ gây ra.