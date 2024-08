Bạo loạn hàng trăm người ở Anh, 4.000 sĩ quan nhận lệnh: Xuất hiện tình tiết về Nga, Moscow phản ứng gắt

Nội dung chính Bạo loạn ở Anh dâng cao đỉnh điểm, buộc chính phủ huy động thêm 4.000 sĩ quan.

Telegraph đăng tải 1 tình tiết về "mối liên hệ giữa Nga với cuộc bạo loạn hiện nay".

Nga phản ứng, chuyên gia lên tiếng.

Bạo loạn đỉnh điểm, Thủ tướng Anh họp khẩn

Hãng tin CNN đưa tin, Vương quốc Anh đang trải qua làn sóng bạo loạn tồi tệ nhất trong vòng 13 năm qua.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp Cobra ngay trong sáng nay (5/8), sau khi các phần tử bạo loạn đốt phá và đột nhập vào một loạt khách sạn dùng làm nơi cư trú cho người tị nạn ở miền bắc nước Anh 1 ngày trước đó.

Theo tờ Guardian, mục đích của cuộc họp là nhằm phát đi "lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất" đối với các phần tử côn đồ cực hữu rằng: "Chúng sẽ phải hối hận vì bất kỳ vai trò nào trong cuộc bạo loạn".

Bạo loạn đang dâng cao đỉnh điểm ở Anh. Ảnh: CNN, NBC News

Bạo lực đã bùng phát tại Anh sau vụ đâm dao vào 3 bé gái ở Southport hôm 29/7 và ngày càng có dấu hiệu tăng tiến. Mặc dù cảnh sát kết luận nghi phạm trong vụ án sinh ra ở Anh, nhưng phe cực hữu đã lợi dụng vụ việc và phát tán làn sóng thông tin sai lệch rằng, kẻ tấn công là người nhập cư Hồi giáo.

Từ đó, một chuỗi các cuộc tấn công bạo loạn nhắm vào người tị nạn, người nhập cư, Nhà thờ Hồi giáo được châm ngòi và ngày càng trở nên mất kiểm soát.

Theo hãng thông tấn Anadoulu, ngoài Rotherham, các cuộc biểu tình còn nổ ra ở Bolton, Greater Manchester, Middlesbrough và nhiều thị trấn khác ở Anh.

Người biểu tình ở Anh xô xát cảnh sát. Nguồn: Guardian

Tại Bolton những ngày qua, hàng trăm người đã tham gia biểu tình, các phần tử quá khích đụng độ, ném đá về phía cảnh sát. Ở Middlesbrough, 300 người biểu tình phá vỡ hàng rào cảnh sát ở trung tâm thành phố, ném các vật thể và phá hoại xe hơi, xe cảnh sát, cũng như các tòa nhà.

Lực lượng cảnh sát Anh đã phải giải quyết 47 cuộc tụ tập từ phe cực hữu trong ngày 3/8 và 9 cuộc tụ tập trong ngày 4/8. Ít nhất 247 vụ bắt giữ đã được ghi nhận trên khắp nước Anh chỉ trong cuối tuần qua.



Nhằm giải quyết sớm tình trạng hỗn loạn lan rộng, Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia Anh ngày 5/8 đã thông báo triển khai thêm 4.000 sĩ quan cảnh sát trên khắp cả nước.

Xuất hiện tình tiết liên quan tới Nga

Theo tờ Telegraph (Anh), giữa bối cảnh bạo loạn dâng cao ở Anh, có một cái tên đã được nhắc tới, đó là Ali Al-Shakati.

Ali Al-Shakati là một nhân vật chưa bao giờ tồn tại, nhưng theo Telegraph, cái tên này lại được hãng tin Channel3 Now nhắc tới với vai trò nghi phạm trong vụ sát hại 3 bé gái tại Southport. Channel3 cung cấp thêm thông tin rằng, Ali Al-Shakati là một "người tị nạn Hồi giáo" 17 tuổi.

Telegraph và một số kênh truyền thông ở Anh cáo buộc Channel3 Now có "mối liên hệ với Nga" và phát tán thông tin sai lệch, dẫn tới vụ bạo loạn tồi tệ nhất trong 13 năm qua ở Anh.

Theo xác minh của Telegraph, Channel3 Now là một trang web ngụy trang thành hãng tin hợp pháp của Mỹ, nhưng hoạt động như một "trang tin tổng hợp" các câu chuyện có thực, cũng như các tuyên bố lan truyền giả mạo.

Đáng lưu ý, tờ báo Anh cáo buộc Channel3 Now "có mối liên hệ với Nga".

"Những điều bắt đầu như một giọt nước, sau đó trở thành một trận lũ, khiến thuyết âm mưu tràn lan trên mạng xã hội.

Cái tên Ali Al-Shakati được thúc đẩy bởi hàng nghìn tài khoản xã hội khác có liên quan tới Nga, trước khi được chính các kênh truyền thông chính thống của Nga dẫn lại" – Telegraph cho hay, đề cập tới việc các hãng tin chính thống của Nga dẫn lại báo cáo của Channel3 Now khi đưa tin về cuộc bạo loạn ở Anh.

Sau đó, thông tin về Ali Al-Shakati tiếp tục được các nhân vật cực hữu như Tommy Robinson - người sáng lập Liên đoàn Phòng vệ Anh chống nhập cư, và Andrew Tate – một nhân vật thuộc hàng "khét tiếng" với nhiều phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội chia sẻ, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt thích.

Theo Telegraph, chính những điều này đã làm bùng phát cuộc bạo loạn tồi tệ nhất ở Anh hiện nay.

Nga phản ứng

Tờ Kommersant (Nga) cho hay, trước cáo buộc của tờ Telegraph và một số tờ báo của Anh về "mối liên hệ giữa Nga với Channel 3 Now", Đại sứ quán Nga tại London mới đây đã đưa ra phản ứng.

"Đại sứ quán Nga kiên quyết bác bỏ các báo cáo của phương tiện truyền thông Anh – dựa trên những bình luận vô trách nhiệm từ các cựu sĩ quan tình báo – rằng Nga có liên quan tới tình trạng căng thẳng gia tăng trong xã hội Anh hiện nay" – Kommersant dẫn thông báo của Đại sứ quán Nga nêu rõ.

Tờ báo Nga đồng thời nhận định, kết luận của truyền thông Anh trong trường hợp này là một "kết luận táo tợn và thiếu căn cứ".

Nga đã đưa ra phản ứng trước cáo buộc của truyền thông Anh. Ảnh: Telegraph

Liên quan tới tình hình bạo loạn ở Anh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi London kiềm chế sử dụng bạo lực không chính đáng đối với người biểu tình.

"Chúng tôi đã ghi nhận thông tin về các cuộc biểu tình quần chúng đang diễn ra trên một số thành phố ở Anh, liên quan tới vụ tấn công tại Southport hôm 29/7, khiến 3 trẻ em thiệt mạng và một số trẻ khác bị thương nặng", bà Zakharova nói, "các cuộc biểu tình này đã biến thành bạo loạn trên khắp cả nước và hơn 100 người biểu tình đã bị bắt giữ.

Chúng tôi kêu gọi London kiềm chế việc sử dụng bạo lực không chính đáng với người biểu tình và tôn trọng quyền tự do tụ tập của người dân Anh" – Bà Zakharova nhấn mạnh.

Nhận định của chuyên gia

Theo các chuyên gia đến từ Cục báo chí điều tra (một tổ chức phi lợi nhuận tại London), Channel3 Now đã đăng tải thông tin sai lệch, nhưng mối liên hệ của kênh tin tức này với Nga không rõ ràng.

Các chuyên gia Anh cho rằng, chưa có đủ cơ sở để kết luận về mối liên hệ giữa Channel3 Now và Nga. Ảnh: iNews

Những video đầu tiên của kênh này được đăng tải vào năm 2012 với tiêu đề tiếng Nga, trong đó có cảnh những tay đua xe đạp trên đường phố Izhevsk (Nga) đầy tuyết. Tuy nhiên, kênh này sau đó đã ngừng hoạt động trong nhiều năm.

Các chuyên gia Anh cho rằng, kênh Youtube của Channel3 Now hoàn toàn có thể được mua lại và tái sử dụng bởi những người chưa rõ danh tính.

Trong khi đó, website tin tức của Channel3 Now được tạo vào mùa hè năm 2023, và 1 trong 4 trang Facebook cùng mang tên Channel3 Now đã được tái sử dụng 2 lần - một lần vào năm 2023 và một lần vào tháng 5/2024 (đây cũng là lần nó được đổi tên thành Channel3 Now). Các quản trị viên của trang này đăng ký địa chỉ tại Pakistan và Mỹ.

Website của Channel3 Now thuê một công ty có trụ sở tại Mỹ chuyên che giấu địa chỉ IP. Đây là một chiến thuật phổ biến được các nhân vật trực tuyến sử dụng để che giấu danh tính của họ.

Theo chuyên gia về thông tin sai lệch Marc Owen Jones, căn cứ vào các luận điểm trên, có thể nói rằng những bằng chứng mà một số tờ báo Anh đưa ra để hỗ trợ cho các cáo buộc về "mối liên hệ với Nga" của Channel3 Now khá yếu. Hiện tại, chưa thể kết luận ai là người đã điều hành Channel3 Now.