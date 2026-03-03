Bao lâu nữa mới lại có thứ Ba ngày 3 tháng 3?

Từ cuối tháng 2, nhiều người xem lịch đã nhận ra một điều thú vị là sắp tới thứ Ba ngày 3/3. Nhiều người gọi vui đó là ngày kỷ niệm chống "Tuesday", chỉ việc lên án những người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Cư dân mạng cũng đặt câu hỏi, sau ngày 3/3/2026, bao lâu nữa mới lại có sự trùng lặp thứ, ngày, tháng thú vị như vậy?

Chu kỳ trùng lặp của thứ, ngày, tháng

Một năm bình thường có 365 ngày, nếu bạn lấy 365 chia cho 7, kết quả sẽ là 52 tuần dư 1 ngày. Điều này có nghĩa là sau đúng 365 ngày, một ngày cố định sẽ tăng thêm một thứ.

Ví dụ, ngày 3/3/2025 là thứ Hai, thì 3/3/2026 sẽ là thứ Ba. Nếu mọi năm đều chỉ có 365 ngày, quy luật sẽ cực kỳ đơn giản: Cứ sau đúng 7 năm, ngày 3/3 sẽ quay lại đúng vào thứ Ba (tức lần tiếp theo là năm 2033). Thế nhưng, sự phức tạp xuất hiện với sự tồn tại của năm nhuận. Để bù đắp cho khoảng 0,25 ngày dư ra mỗi năm thiên văn, Dương lịch thêm vào một ngày 29/2 sau mỗi 4 năm. Một năm nhuận có 366 ngày, và khi chia cho 7, sẽ có số dư là 2.

Nhiều người thắc mắc không biết bao giờ mới có lại thứ Ba, ngày 3/3?

Đây chính là "cú nhảy kép". Bước qua năm nhuận đồng nghĩa với việc một ngày phải nhảy vọt qua 2 thứ trong tuần thay vì 1. Chính sự xen kẽ giữa các bước nhảy đơn và nhảy kép này đã phá vỡ chu kỳ 7 năm đơn giản, thay vào đó là một chu kỳ dài hơn và biến thiên hơn.

Ví dụ: Ngày 3/3/2020 là thứ Ba; ngày 3/3/2021 là thứ Tư; ngày 3/3/2022 là thứ Năm; ngày 3/3/2023 là thứ Sáu; nhưng 3/3/2024 không phải thứ Bảy mà là Chủ nhật (năm nhuận có ngày 29/2); vì thế mà ngày 3/3/2025 là thứ Hai và 3/3/2026 là thứ Ba. Nghĩa là, nhờ có năm nhuận 2024, chu kỳ từ thứ Ba ngày 3/3 tính từ năm 2020 chỉ mất 6 năm thay vì 7 năm.

Như vậy, nhu kỳ trùng lặp của thứ, ngày, tháng phụ thuộc vào năm nhuận xen vào giữa, sẽ mất 6 năm để lặp lại (5 năm thường, 1 năm nhuận), nhưng cũng có các trường hợp cá biệt.

Bao lâu nữa mới lại có thứ Ba ngày 3/3?

Tính từ 2026, chúng ta phải chờ đợi tới 11 năm để gặp lại thứ Ba ngày 3/3. Tại sao lại lâu như vậy? Đây là trường hợp đặc biệt khi năm nhuận rơi vào đúng năm thứ 6 của chu kỳ.

Cụ thể, ngày 3/3/2026 là thứ Ba; 3/3/2027 là thứ Tư; 3/3/2028 là thứ Sáu (năm nhuận); 3/3/2029 là thứ Bảy; 3/3/2030 là Chủ nhật; 3/3/2031 là thứ Hai; đến 3/3/2032 lại rơi vào thứ Tư (năm nhuận).

Năm 2032 có thứ Tư ngày 3/3, vì rơi vào năm nhuận. (Ảnh chụp màn hình)

Chờ 5 năm sau, đến năm 2037 mới có thứ Ba ngày 3/3. (Ảnh chụp màn hình)

Vậy nên, chúng ta phải chờ thêm 5 năm nữa mới đến thứ Ba ngày 3/3, tức năm 2037. Do bỏ lỡ một chu kỳ 6 năm vì sự trùng hợp năm nhuận vào đúng năm cuối, chúng ta phải chờ thêm 5 năm, tổng là 11 năm mới thấy lại được sự trùng lặp thú vị.

Tiếp đó, chu kỳ trùng lặp của thứ, ngày, tháng lại quay về bình thường với độ dài 6 năm. Năm 2043 lại có thứ Ba ngày 3/3.

Bên cạnh đó, các nhà thiên văn cũng tính toán được rằng cứ sau 28 năm thì lịch lại giống hệt nhau về cả thứ, ngày và tháng. Vì cứ 4 năm một lần, năm nhuận lại xuất hiện và làm xáo trộn các thứ, nên lịch sẽ lặp lại khi đạt được bội số của số 7 (thứ trong tuần) và số 4 (năm nhuận).

Để cả hai con số này cùng "về đích" một lúc, chúng ta làm một phép tính đơn giản: 7 x 4 = 28 năm. Dựa theo quy luật vòng quay 28 năm, cuốn lịch năm 2026 của bạn sẽ trở thành món đồ "đồ cổ" cực kỳ giá trị vì nó có thể được lấy ra dùng lại y hệt vào năm 2054.

(Tổng hợp)