“Bảo kiếm” của ông Troussier sẽ giúp HLV Kim Sang-sik giải bài toán hóc búa?

“Bảo kiếm” của ông Troussier trở lại

Cùng với Trần Thành Trung, Thanh Nhàn là 1 trong 2 cái tên “mới” trong danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026, nếu so với đội hình vừa vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Trên thực tế, Thanh Nhàn từng có tên trong thành phần U23 Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến anh phải rút lui vào phút chót, nhường chỗ cho người đồng đội Lê Văn Thuận. Sự trở lại của Thanh Nhàn trước thềm vòng loại U23 châu Á là tin vui dành cho HLV Kim Sang-sik.

Trong đội hình U23 Việt Nam, Thanh Nhàn là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất. Anh đã khoác áo các cấp độ U20, U23 và cả ĐTQG, tham dự những giải đấu lớn như U20 châu Á, SEA Games, Asiad và vòng loại World Cup.

Thanh Nhàn đã ghi bàn ở các cấp độ U20 và U23 Việt Nam

2 năm trước, ở tuổi 20 tuổi, Thanh Nhàn từng được HLV Troussier xếp đá chính tại vòng loại U23 châu Á 2024 và ghi được 1 bàn thắng. Cũng trong năm 2023, chân sút người Tây Ninh chơi trận chính thức đầu tiên ở cấp ĐTQG khi tuyển Việt Nam chạm trán Iraq.

Kinh nghiệm thi đấu ở cấp CLB của Thanh Nhàn cũng rất phong phú. Chân sút 22 tuổi đã 2 lần giành ngôi Vua phá lưới giải Hạng Nhất trong màu áo CLB PVF-CAND.

Mùa giải 2025/26, cơ hội đặc biệt đến với Thanh Nhàn khi PVF-CAND lên thi đấu tại V.League. Và ngay ở vòng đấu thứ ba, chân sút sinh năm 2003 đã “mở tài khoản” bàn thắng ở hạng đấu cao nhất Việt Nam khi PVF-CAND gặp Nam Định. Tình huống xử lý bình tĩnh và dứt điểm hiểm hóc của Thanh Nhàn khiến thủ thành giàu kinh nghiệm Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng.

Tuy nhiên, chấn thương là rào cản từng nhiều lần tước đi cơ hội đột phá trong sự nghiệp của Thanh Nhàn. Ngoài giải U23 Đông Nam Á 2024, tiền đạo 22 tuổi từng lỡ hẹn với Asian Cup 2023, giải U23 châu Á 2024 và vắng mặt tại trận tranh HCĐ SEA Games 32.

Rất may mắn, trước khi vòng loại U23 châu Á 2026 khởi tranh, Thanh Nhàn đã kịp bình phục và có màn “chạy đà” đầy tích cực tại đấu trường V.League.

Thanh Nhàn đã có bàn thắng đầu tiên tại V.League

Lời giải cho bài toán của HLV Kim Sang-sik?

Dù giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Một trong những vấn đề lớn nhất là sự đa dạng của các bài tấn công.

Hầu hết các bàn thắng của U23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á được ghi trực tiếp hoặc đến sau những tình huống bóng bổng. Các đối thủ trong khu vực phần nào bị động và không thể hóa giải một cách hiệu quả đòn tấn công này.

Tuy nhiên, bước vào đấu trường châu lục, mọi thứ sẽ rất khác. Các đối thủ ngoài việc đã nắm được những thông tin về U23 Việt Nam cũng sở hữu hàng hậu vệ chiều cao tốt và giỏi không chiến hơn. Điều này buộc HLV Kim Sang-sik phải đa dạng hóa hàng công, và Thanh Nhàn chính là nhân tố nhận được sự kỳ vọng.

HLV Kim Sang-sik rất cần Thanh Nhàn để đa dạng hóa hàng công

Với một chân sút hoạt động rộng, có kỹ thuật và tốc độ như Thanh Nhàn, các tình huống phối hợp bóng ngắn của U23 Việt Nam sẽ trở nên lợi hại hơn. Khi cơ hội xuất hiện, chân sút người Tây Ninh sẵn sàng “nổ súng” mang về bàn thắng.

Pha lập công vào lưới U22 Hàn Quốc trong trận giao hữu hồi tháng 3 là một ví dụ. Trong khoảnh khắc bóng đến chân tương đối bất ngờ, Thanh Nhàn tung cú sút quyết đoán vào góc hẹp đánh bại thủ môn đối phương.

Giới chuyên môn chờ đợi một phiên bản Thanh Nhàn hoàn thiện và bùng nổ hơn sẽ góp phần quan trọng giúp HLV Kim Sang-sik hoàn thành các mục tiêu sắp tới cùng U23 Việt Nam, không chỉ vòng loại U23 châu Á 2026 mà xa hơn là SEA Games 33.