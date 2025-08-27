Bạn thân Xuân Son chính thức đăng ký tên tiếng Việt, chờ ngày khoác áo tuyển Việt Nam

Theo trang chủ VPF, tiền vệ Hendrio đã chính thức được đăng ký với tên tiếng Việt Đỗ Hoàng Hên. Cầu thủ sinh năm 1994 hiện đang thuộc biên chế Hà Nội FC.

Hendrio được đăng ký với tên tiếng Việt Đỗ Hoàng Hên

Mùa giải 2025/26, điều lệ V.League quy định mỗi đội bóng có tối đa 4 ngoại binh. Hà Nội FC đã chiêu mộ đủ 4 suất này với Adriel Tadeu, Willian Maranhão, Luiz Fernando Nascimento và Daniel Passira. Đỗ Hoàng Hên đang trong quá trình hoàn tất thủ tịch nhập quốc tịch Việt Nam. Khi các thủ tục xong xuôi, tiền vệ gốc Brazil có thể ra sân với tư cách cầu thủ nội.

Đỗ Hoàng Hên trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Barcelona và từng trải qua nhiều đội bóng châu Âu trước khi sang Việt Nam chơi bóng. Tiền vệ 31 tuổi là bạn thân đồng thời cũng là đối ác ăn ý trên sân cỏ với Nguyễn Xuân Son. Mùa giải 2023/24, cặp đôi này từng ghi tới tổng cộng 41 bàn thắng giúp CLB Nam Định vô địch V.League. Nếu như Xuân Son là tiền đạo với những tình huống dứt điểm sắc bén thì Đỗ Hoàng Hên là mẫu tiền vệ tấn công sở hữu khả năng kiến tạo chất lượng.

Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên trong màu áo CLB Nam Định

Dự kiến sau khi được nhận quốc tịch Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên có thể đủ điều kiện khoác áo ĐTQG Việt Nam từ đầu năm 2026. Đây là thời điểm cầu thủ này sống ở Việt Nam đủ 5 năm theo quy định FIFA.

Nếu duy trì được phong độ như giai đoạn khoác áo CLB Nam Định, Đỗ Hoàng Hên sẽ là một sự bổ sung quan trọng đối với tuyển Việt Nam.