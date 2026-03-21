Báo Indonesia: “Tuyển Việt Nam sẽ ‘xử đẹp’ Malaysia để giáng cho đối thủ một đòn đau hơn nữa”

“Tuyển Việt Nam đã sẵn sàng ‘xử đẹp’ Malaysia để giáng cho đối thủ một đòn đau hơn nữa”, đây là tiêu đề một bài bình luận vừa được đăng tải trên trang Super Ball của Indonesia.

Cây bút thể thao Ragil Darmawan đưa ra dự đoán rằng tuyển Việt Nam sẽ “trừng phạt” tuyển Malaysia ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027 trên sân nhà bằng một chiến thắng cách biệt.

“Đội tuyển quốc gia Malaysia có lẽ đang ở thời điểm tồi tệ nhất trong lịch sử 100 năm của FAM, kể từ vụ bê bối dàn xếp tỷ số ở giải Vô địch Malaysia vào những năm 1990.

Người hâm mộ bóng đá Malaysia cũng đang vô cùng phẫn nộ trước vụ bê bối này. Chiến thắng trước tuyển Việt Nam cũng bị hủy bỏ. HLV Kim Sang-sik và đội ngũ của ông ấy sẽ chờ sẵn ở nhà để tiếp tục trừng phạt Malaysia bằng một chiến thắng áp đảo khác” – Super Ball viết.

Trang Super Ball cũng trích phát biểu của chuyên gia bóng đá Zulakbal Abdul Karim, cho rằng các cầu thủ của Malaysia vẫn cần chiến đấu bằng quyết tâm cao nhất trước tuyển Việt Nam để bảo vệ danh dự của mình.

"Mọi thứ đang chống lại họ. Họ phải vực dậy tinh thần và kết thúc chiến dịch vòng loại Asian Cup trong thế ngẩng cao đầu.

Họ không trực tiếp gây ra sai lầm, nhưng họ có thể phải gánh chịu hậu quả của vụ bê bối. Tôi xem đây là cơ hội để họ chứng tỏ bản thân. Một màn trình diễn tốt trước Việt Nam có thể mở ra những cơ hội tốt hơn cho bóng đá Malaysia trong tương lai."

Trước đó, truyền thông Indonesia cũng nhiều lần đề cập tới vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia. Trang Bola đã từng dự đoán tuyển Malaysia sẽ bị xử thua tuyển Việt Nam từ trước khi AFC ra phán quyết cách đây vài ngày.

Trong khi đó, truyền thông xứ Vạn đảo cũng tán dương thành tích của HLV Kim Sang-sik. Trong gần hai năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia và U23, ông Kim Sang-sik đã đạt được tỷ lệ thành công 100% tại các giải đấu chính thức ở khu vực Đông Nam Á.

Hiện tuyển Việt Nam đang hội quân để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào ngày 26/3. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hướng tới trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3.

Nếu giành kết quả tốt ở 2 trận này, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ quay trở lại top 100 trên BXH FIFA.